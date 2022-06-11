Украина начала готовиться к войне в прошлом году — ОП

Там же считают, что наши партнеры, также знавшие о планах диктатора Путина, сделали недостаточно, информирует ZN.ua.

Украина начала готовиться к войне в прошлом году — ОП
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что наша страна начала готовиться к войне еще в прошлом году, тогда как оружие от союзников начало поступать только в январе. Об этом он написал на своей странице в Твиттер, аргументируя, что не только разведка на Западе оперировала данными о планах Кремля, но и украинские специалисты.

"Если Украина "не готовилась" к войне, почему первые роSSийские удары пришлись на макеты, все боеприпасы были рассредоточены, а январь и февраль проходили в учениях?", - подчеркнул он.

Подоляк также отметил, что партнеры Украины также знали о планах Кремля, но сделали недостаточно.

"Только если кто-то давал нам три дня, украинская разведка говорила: выстоим. А вот что сделали другие страны, зная о планах Москвы совершить геноцид, чтобы ее остановить, - вопрос. Если бы мы начали получать тяжелое оружие в январе, ситуация могла бы быть другой", - подчеркнул советник главы ОП.

Если ?? «не готовилась» к войне, почему первые ?? удары пришлись на макеты, все боеприпасы были рассредоточены, а январь и февраль проходили в учениях? Украина готовилась к войне с прошлого года: информацию о предстоящем вторжении давали не только западные разведки, но и наша. (1/2)

– Михаил Подоляк (@Podolyak_M) June 11, 2022


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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