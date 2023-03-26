Франція вимагає переглянути угоду РФ та Білорусі про розміщення ядерної зброї

У МЗС виступили із заявою.

Франція вимагає переглянути угоду РФ та Білорусі про розміщення ядерної зброї
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МЗС Франції засуджує рішення Росії про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі і закликає РФ скасувати угоду. Про це йдеться в заяві французького МЗС, опублікованій у неділю.

"Франція засуджує заяву президента Росії про укладену між Росією і Білоруссю угоду про розміщення там ядерної зброї", - сказано в заяві зовнішньополітичного відомства.

У МЗС зазначили, що "ця угода являє собою додатковий елемент ерозії міжнародної архітектури контролю над озброєннями та стратегічної стабільності в Європі".

"Франція підтверджує важливість, яку вона надає дотриманню декларації від 3 січня 2022 р., схваленої Владіміром Путіним і всіма главами держав та урядів "Великої п'ятірки" щодо запобігання ядерній війні та перегонам озброєнь. Ми закликаємо Росію продемонструвати відповідальність, очікувану від держави, що володіє ядерною зброєю, і переглянути цю дестабілізуючу угоду", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, МЗС України вимагає скликати Радбез ООН у відповідь на намір РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі


Оксана Лебедина, ZN.ua





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