"Эвакуации подлежала бы вся страна": Подоляк раскрыл, как Украина готовилась к вторжению

Харьков, обстрел, руины, дом

Украина изначально понимала, что россия готовится продолжить захват наших территорий, предупреждения западных партнеров не оставались без внимания.

О том, что происходило в правительстве непосредственно перед масштабным вторжением, рассказал в комментарии «24 каналу» советник Офиса президента Михаил Подоляк.

Ранее президент США Джо Байден напомнил, что предупреждал Киев о войне еще до ее начала. Комментируя его заявление, Подоляк подчеркнул, что в Офисе президента понимали, что россия разрабатывает разные сценарии экспансии.

Советник ОП отметил, что Владимиру Зеленскому постоянно предоставляли свежую аналитику на основе данных разведки.

«Президент внимательно реагировал на все слова и предупреждения наших партнеров. Вопрос всегда был только в том, каким будет объем вторжения. Несомненно, то, что мы увидели 24 февраля, шокировало многие страны, включая наших партнеров», - рассказал Подоляк.

Михаил Подоляк

Он подчеркнул, что Украина готовилась к разным сценариям роSSийской агрессии. В частности, проводилось перераспределение складов боеприпасов и оружия. Также именно подготовка перед вторжением позволила украинским войскам оперативно отреагировать на атаки россиян и наносить успешные дистанционные удары в первую неделю войны.

«С другой стороны, повторюсь, объем вторжения, интенсивность обстрелов всей территории нашей страны, действительно нельзя было предусмотреть. И если исходить из итогового роSSийского сценария – атака крылатыми ракетами подавляющего большинства наших регионов – тогда эвакуации подлежала бы вся страна», - считает Подоляк.

руины, война, Мариуполь

Он также отметил, что западные страны не сделали достаточно для того, чтобы остановить «милитаристские аппетиты россии», о которых были прекрасно осведомлены.


Дарья Волкова, politeka.net





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