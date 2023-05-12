Богуслаєва можуть обміняти на тисячу українських захисників — Подоляк

Напередодні підозрюваний у зраді ексглава «Мотор Січі» попросився на обмін.

Україна погодиться обміняти експрезидента підприємства «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва на тисячу українських військовополонених, заявив позаштатний радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону Єдині новини, інформує ZN.ua .

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«Ця людина працювала на росіян і заохочувала їх завдавати ракетних атак навіть по власному підприємству. Однак якщо ми зможемо за Богуслаєва забрати тисячу наших хлопців — ми, безумовно, підемо на обмін», — повідомив Подоляк.

Разом із тим, за словами радника, спершу провину Богуслаєва слід юридично зафіксувати: він має отримати максимально жорсткий вирок та максимальний термін.

Раніше повідомлялось, що 84-річний ексглава «Мотор Січі» В’ячеслав Богуслаєв, якому інкримінують пособництво державі агресору та колабораційну діяльність в Україні, звернувся до керівника офісу президента Андрія Єрмака із заявою включити його до списків на обмін з РФ .

Секретар РНБО Олексій Данілов також не виключає того, що ексдиректора «Мотор Січі» Вячеслава Богуслаєва можуть обміняти на військовополонених.

22 жовтня минулого року Служба безпеки України затримала В'ячеслава Богуслаєва, 24 жовтня його та керівника одного із департаментів "Мотор Січі" Олега Дзюбу було взято під варту. Обом фігурантам висунута підозра за двома статтями Кримінального кодексу України: 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (пособництво державі агресору).