МЗС Ірану викликало посла України після реакції Подоляка на вибухи в країні

Країні-союзнику Росії не сподобалися висловлювання радника глави ОП

МЗС Ірану викликало посла України після реакції Подоляка на вибухи в країні
© Економічна правда

Міністерство закордонних справ Ірану викликало посла України після реакції радника глави офісу президента Михайла Подоляка на вибухи у місті Ісфаган. Про це йдеться на сайті МЗС Ірану.

"Після оприлюднення радником Офісу президента України дивної позиції щодо теракту проти об'єкту в Ісфахані, тимчасового повіреного у справах посольства цієї країни викликано в МЗС", - написано в заяві іранського відомства.

МЗС Ірану повідомляє, що під час вручення офіційної ноти іранський чиновник вимагав від українського уряду офіційних та невідкладних пояснень із цього приводу.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
ВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантамиВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантами
Західні танки на фронті прикриватиме українська «Богдана» — РезніковЗахідні танки на фронті прикриватиме українська «Богдана» — Резніков
Нідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для УкраїниНідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для України
Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2
Україна замовила 105 безпілотників Vector у НімеччиніУкраїна замовила 105 безпілотників Vector у Німеччині
Блок рекламы


Похожие новости
Франція та Австралія домовилися спільно виготовити боєприпаси для УкраїниФранція та Австралія домовилися спільно виготовити боєприпаси для України
Гендиректор Baykar розповів, що в нього просили $10 мільйонів за підключення до електрики заводу в УкраїніГендиректор Baykar розповів, що в нього просили $10 мільйонів за підключення до електрики заводу в Україні
Business Insider: Росія планувала використати АЕС України, щоб залякати ЄвропуBusiness Insider: Росія планувала використати АЕС України, щоб залякати Європу
США закликали Ізраїль до розширення підтримки УкраїниСША закликали Ізраїль до розширення підтримки України
Бразилія та Колумбія відмовилися поставляти Україні будь-яку зброюБразилія та Колумбія відмовилися поставляти Україні будь-яку зброю
Росія не залишила своїх намірів отримувати від Ірану балістичні ракети – ІгнатРосія не залишила своїх намірів отримувати від Ірану балістичні ракети – Ігнат
NYT: Колишні в’язні повертаються в Росію з війни проти України, вони психічно травмовані і небезпечніNYT: Колишні в’язні повертаються в Росію з війни проти України, вони психічно травмовані і небезпечні
Небажання Заходу постачати Україні озброєння обмежило її здатність продовжувати контрнаступи – ISWНебажання Заходу постачати Україні озброєння обмежило її здатність продовжувати контрнаступи – ISW
Танки Abrams можуть прибути до України наприкінці поточного та навіть у 2024 році – WPТанки Abrams можуть прибути до України наприкінці поточного та навіть у 2024 році – WP
Повістки у військкомати в Україні скасувалиПовістки у військкомати в Україні скасували
Последние новости
Подгружаем последние новости