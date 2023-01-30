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2023-01-30
МЗС Ірану викликало посла України після реакції Подоляка на вибухи в країні
Країні-союзнику Росії не сподобалися висловлювання радника глави ОП
© Економічна правда
Міністерство закордонних справ Ірану викликало посла України після реакції радника глави офісу президента Михайла Подоляка на вибухи у місті Ісфаган. Про це йдеться на сайті
"Після оприлюднення радником Офісу президента України дивної позиції щодо теракту проти об'єкту в Ісфахані, тимчасового повіреного у справах посольства цієї країни викликано в МЗС", - написано в заяві іранського відомства.
МЗС Ірану повідомляє, що під час вручення офіційної ноти іранський чиновник вимагав від українського уряду офіційних та невідкладних пояснень із цього приводу.
Віталій Кононученко, ZN.ua