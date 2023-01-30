МЗС Ірану викликало посла України після реакції Подоляка на вибухи в країні

Міністерство закордонних справ Ірану викликало посла України після реакції радника глави офісу президента Михайла Подоляка на вибухи у місті Ісфаган. Про це йдеться на сайті МЗС Ірану .

"Після оприлюднення радником Офісу президента України дивної позиції щодо теракту проти об'єкту в Ісфахані, тимчасового повіреного у справах посольства цієї країни викликано в МЗС", - написано в заяві іранського відомства.

МЗС Ірану повідомляє, що під час вручення офіційної ноти іранський чиновник вимагав від українського уряду офіційних та невідкладних пояснень із цього приводу.