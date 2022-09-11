Україна жодного дня не залишалася сам на сам із Росією у цій війні – Подоляк

Україна жодного дня не залишалася сам на сам із Росією у цій війні – Подоляк
© Офіс президента

Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що наша країна відчувала підтримку партнерів з першого дня повномасштабного російського вторгнення.

В інтерв’ю Наталії Мосійчук Подоляк назвав «емоційною реакцією» слова західних дипломатів про те, що Україна швидко впаде під натиском російської армії.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та український дипломат Андрій Мельник розповідали, що у лютому їхні співрозмовники давали Україні від кількох годин до кількох днів.

«Ні, (відчуття, що Україна сам на сам – ред.) у перші ж години не було. Були дзвінки закордонних лідерів: Великої Британії, Сполучених Штатів, Литви, Польщі й інших. І Франції, трохи пізніше, але не набагато. Спочатку наші партнери не дуже вірили, що Україна витримає перший удар, але згодом збільшувалася кількість дзвінків і підтримка», - розповів Подоляк.

На думку Подоляка, вирішальними були саме перші години. Однак від самого початку вторгнення РФ партнери України запевнили у тому, що будуть поруч і допомагатимуть.

«Наші партнери не вірили, що ми вистоїмо, але говорили: «Що необхідно – будемо давати». І це (вдалий опір України – ред.) швидко зламало небажання давати зброю, ті табу, які були до війни», - наголошує він.

Радник керівника ОПУ вважає, що перед вторгнення Росії Європа переоцінила Путіна та недооцінила силу України. Крім того, хибною, на його думку, була й спроба знизити агресивність Москви налагодженням енергетичних і бізнесових зав’язків із Європою.

Попри це, зараз Україна отримує ту зброю, яка потрібна. А її недостатність пояснюється відсутністю такої кількості в країн-донорів, вважає радник керівника ОПУ. Тим не менш, Україна хотіла б отримати від партнерів системи ПРО/ПВО, щоб «закритися від крилатих ракет».


Ольга Чекіс, ZN.ua





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