Україна жодного дня не залишалася сам на сам із Росією у цій війні – Подоляк
Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що наша країна відчувала підтримку партнерів з першого дня повномасштабного російського вторгнення.
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Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та український дипломат Андрій Мельник розповідали, що у лютому їхні співрозмовники давали Україні від кількох годин до кількох днів.
«Ні, (відчуття, що Україна сам на сам – ред.) у перші ж години не було. Були дзвінки закордонних лідерів: Великої Британії, Сполучених Штатів, Литви, Польщі й інших. І Франції, трохи пізніше, але не набагато. Спочатку наші партнери не дуже вірили, що Україна витримає перший удар, але згодом збільшувалася кількість дзвінків і підтримка», - розповів Подоляк.
На думку Подоляка, вирішальними були саме перші години. Однак від самого початку вторгнення РФ партнери України запевнили у тому, що будуть поруч і допомагатимуть.
«Наші партнери не вірили, що ми вистоїмо, але говорили: «Що необхідно – будемо давати». І це (вдалий опір України – ред.) швидко зламало небажання давати зброю, ті табу, які були до війни», - наголошує він.
Радник керівника ОПУ вважає, що перед вторгнення Росії Європа переоцінила Путіна та недооцінила силу України. Крім того, хибною, на його думку, була й спроба знизити агресивність Москви налагодженням енергетичних і бізнесових зав’язків із Європою.
Попри це, зараз Україна отримує ту зброю, яка потрібна. А її недостатність пояснюється відсутністю такої кількості в країн-донорів, вважає радник керівника ОПУ. Тим не менш, Україна хотіла б отримати від партнерів системи ПРО/ПВО, щоб «закритися від крилатих ракет».