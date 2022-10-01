Подоляк назвав умови переговорів із РФ після спроби анексії українських територій

Президент РФ Владімір Путін напередодні заявив про анексію Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей і закликав Україну повернутися до переговорів. Водночас Україна неодноразово наголошувала, що жодних переговорів після анексії не буде.

Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк вважає відновлення переговорів можливим, однак тільки після того, як РФ виведе свої війська і техніку з усієї території України, включно з Кримом. На його думку, припинити російсько-українську війну дипломатичним шляхом нині неможливо.

«Росія не хоче вести переговори – вона лише висуває ультиматуми. Якщо російська армія покине всю територію України, включно з Кримом, переговори можуть відновитися», - заявив він в інтерв’ю італійському виданню La Repubblica.

Подоляк також підтвердив, що Україна продовжуватиме звільняти свої території, попри російські псевдореферендуми та оголошення анексії. Радник керівника ОПУ зауважив, що ці «референдуми» відбулися під дулами автоматів і не мають юридичної сили за міжнародним правом.