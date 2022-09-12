Після війни на Україну чекатиме спроба реваншу проросійських політиків – Подоляк

Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що проросійськи сили, вплив яких зменшився з війною, можуть спробувати отримати реванш після припинення бойових дій. Таку думку він висловив в інтерв’ю Наталії Мосійчук.

Спроба реваншувати стару політичну систему буде одразу після припинення війни. Однак згодом політичний ландшафт в країні суттєво зміниться, вважає радник керівника ОПУ.

«Будуть нові лідери, нові політичні партії, набагато менше буде проросійськості. Тобто спекулювати як ОПЗЖ чи "Партія регіонів" до цього на якихось конкретних проросійських лозунгах вже ніхто не буде», - вважає Подоляк.

Радник керівника ОПУ висловив сподівання, що після війни в Україні з’являться партії не вождистського типу з єдиним лідером, а ідеологічні, з менеджерським каркасом. Подоляк припускає, що таких політсил може бути дві чи три, і вони матимуть підтримку 15-20% виборців.