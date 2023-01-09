Україна офіційно звернулася до Грузії з проханням передати Саакашвілі на лікування – Подоляк

Позиція Києва така: якщо грузинська влада не хоче передати Саакашвілі Україні, вона може передати його будь-якій європейській країні, інформує ZN.ua.

Україна офіційно звернулася до Грузії з проханням передати Саакашвілі на лікування – Подоляк
© geworld.ge

Україна офіційно звернулася до влади Грузії з проханням про передачу їй чи будь-якій іншій європейській країні громадянина України та експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Про це в інтерв'ю грузинському 1TV повідомив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

«Президент України Володимир Зеленський має чітку позицію – на відміну від Росії, ми не втручаємось у суверенні справи інших країн. Ми не даємо жодних порад. Це дуже важливий параметр. На офіційному рівні ми пропонуємо уряду Грузії передати нам Саакашвілі, – сказав Подоляк. – Наша офіційна позиція – передати Саакашвілі нам на лікування. З боку Росії точно не буде воєнно-агресивних результатів. І якщо ви не хочете передавати його безпосередньо в Україну, переведіть його до будь-якої третьої європейської країни, де можна надати ту медичну допомогу, яку, на жаль, не можна надати в Грузії».

Також він зазначив, що передача Саакашвілі Україні не матиме жодних військово-агресивних наслідків із боку Росії.

Подоляк пояснив, що це офіційна позиція України, про яку неодноразово заявляв президент Володимир Зеленський та інші представники України.

За словами Подоляка, його особиста позиція радикальніша порівняно з офіційною.

«Я думаю, що уряд Грузії навмисно хоче ввести Грузію в історію як чорну пляму, як державу, яка навмисно катувала свого президента у в'язниці. Ось так це виглядає для мене. Даю просту пораду, без втручання, говорю їм прямо – представники чинної влади, держави загалом, депутати правлячої партії, тієї партії, яка чомусь так любить Росію, не робіть так, що самі впишете себе в історію Грузії чорними літерами. Оптимальний варіант – передайте людину до будь-якої країни», – сказав Подоляк.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна
Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»
США можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та перевагиСША можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та переваги
Миротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у крайМиротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у край
Ворожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FTВорожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FT
Блок рекламы


Похожие новости
Саміт Україна-ЄС відбудеться у КиєвіСаміт Україна-ЄС відбудеться у Києві
В МЗС Італії підтвердили, що хочуть передати Україні ППОВ МЗС Італії підтвердили, що хочуть передати Україні ППО
Віцепрем’єрка Ірина Верещук звернулася до внутрішніх переселенців і закликала активніше працевлаштовуватисьВіцепрем’єрка Ірина Верещук звернулася до внутрішніх переселенців і закликала активніше працевлаштовуватись
Греція може почекати з отриманням БМП Marder, якщо Україна швидше їх отримаєГреція може почекати з отриманням БМП Marder, якщо Україна швидше їх отримає
Генерал Павлюк розповів, чи може Україна повністю захиститися від ракетних обстрілівГенерал Павлюк розповів, чи може Україна повністю захиститися від ракетних обстрілів
США можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та перевагиСША можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та переваги
Допомога від США на понад $3 млрд: опубліковано повний перелік озброєнь, які отримає УкраїнаДопомога від США на понад $3 млрд: опубліковано повний перелік озброєнь, які отримає Україна
Україна знаходиться на передостанньому етапі війни — ДаніловУкраїна знаходиться на передостанньому етапі війни — Данілов
WP: У Вашингтоні пояснили, чому Україна отримає БМП Bradley саме заразWP: У Вашингтоні пояснили, чому Україна отримає БМП Bradley саме зараз
Україна може отримати від Вашингтона модернізовані боєприпаси часів холодної війниУкраїна може отримати від Вашингтона модернізовані боєприпаси часів холодної війни
Последние новости
Подгружаем последние новости