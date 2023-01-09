Україна офіційно звернулася до Грузії з проханням передати Саакашвілі на лікування – Подоляк

Україна офіційно звернулася до влади Грузії з проханням про передачу їй чи будь-якій іншій європейській країні громадянина України та експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Про це в інтерв'ю грузинському 1TV повідомив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

«Президент України Володимир Зеленський має чітку позицію – на відміну від Росії, ми не втручаємось у суверенні справи інших країн. Ми не даємо жодних порад. Це дуже важливий параметр. На офіційному рівні ми пропонуємо уряду Грузії передати нам Саакашвілі, – сказав Подоляк. – Наша офіційна позиція – передати Саакашвілі нам на лікування. З боку Росії точно не буде воєнно-агресивних результатів. І якщо ви не хочете передавати його безпосередньо в Україну, переведіть його до будь-якої третьої європейської країни, де можна надати ту медичну допомогу, яку, на жаль, не можна надати в Грузії».

Також він зазначив, що передача Саакашвілі Україні не матиме жодних військово-агресивних наслідків із боку Росії.

Подоляк пояснив, що це офіційна позиція України, про яку неодноразово заявляв президент Володимир Зеленський та інші представники України.

За словами Подоляка, його особиста позиція радикальніша порівняно з офіційною.

«Я думаю, що уряд Грузії навмисно хоче ввести Грузію в історію як чорну пляму, як державу, яка навмисно катувала свого президента у в'язниці. Ось так це виглядає для мене. Даю просту пораду, без втручання, говорю їм прямо – представники чинної влади, держави загалом, депутати правлячої партії, тієї партії, яка чомусь так любить Росію, не робіть так, що самі впишете себе в історію Грузії чорними літерами. Оптимальний варіант – передайте людину до будь-якої країни», – сказав Подоляк.