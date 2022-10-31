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2022-10-31
Російські активи треба передати українському народу – Подоляк
РФ має заплатити за зруйновані міста та села.
© Офіс президента
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до країн Заходу із закликом передати Україні заморожені російські активи. Про це радник
«Чому досі триває дивне обговорення: що робити з конфіскованими російськими 330 мільярдів доларів і яхтами путінських олігархів? Зруйновані міста та кров українських дітей мають поставити крапку в цій темі: російські активи треба передати українському народу. Годі відмовок. РФ має заплатити.», - заявив Подоляк.
Михайло Яровенко, ZN.ua