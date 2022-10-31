Російські активи треба передати українському народу – Подоляк

РФ має заплатити за зруйновані міста та села.

Російські активи треба передати українському народу – Подоляк
© Офіс президента

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до країн Заходу із закликом передати Україні заморожені російські активи. Про це радник повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Чому досі триває дивне обговорення: що робити з конфіскованими російськими 330 мільярдів доларів і яхтами путінських олігархів? Зруйновані міста та кров українських дітей мають поставити крапку в цій темі: російські активи треба передати українському народу. Годі відмовок. РФ має заплатити.», - заявив Подоляк.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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