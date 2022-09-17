Подоляк розповів, хто стоїть за атаками на помічників окупантів у Бердянську та Херсоні

У захопленому Росією Бердянську, Херсоні та Луганську 16 вересня вбили та поранили кількох колаборантів.

У Бердянську застрелили «заступника мера з питань ЖКГ» Олега Бойка та його дружину, голову комісії з підготовки до «референдуму за возз'єднання з РФ » Людмилу Бойко.

У Херсоні внаслідок артилерійського удару по будівлі адміністрації постраждала призначена окупантами "начальниця департаменту праці та соцполітики" Алла Бархатнова, її водій загинув.

У момент удару окупанти проводили у приміщенні нараду. Снаряди влучили, зокрема, у кабінет «заступника голови адміністрації» Кирила Стремоусова. Самого колаборанта на місці не було, на тлі успішного контрнаступу ЗСУ він виїхав з міста і, швидше за все, ховається в РФ .

Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк підтвердив, що ударупо Херсону завдали українські військові. Подоляк також підтвердив, що до вбивства подружжя Бойків можуть бути причетні диверсійні групи.

«Те, що зараз відбувається на окупованих територіях - це безпосередня робота з деокупації, відпрацювання конкретних військових цілей і бажання ще раз публічно продемонструвати бажання України звільнити свої території», - зазначив він в етері « Ходорковський LIVE ».

Подоляк пояснив, що Україна дивиться на захоплені Росією міста як на території, де є окупація, і вважає законними військовими цілями.

«Усе, що відбувається у Бердянську, Мелітополі, Херсоні – це все законні військові цілі, там немає жодних терактів», - зазначив він.

У Луганську, вважає Подоляк, відбулися внутрішні розбірки місцевих кримінальних груп за переділ влади. Радник керівника ОПУ також не відкидає, що Росія «прибирає» свідків своїх військових злочинів.

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