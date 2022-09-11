Подоляк розповів, навіщо Козак телефонував Єрмаку у лютому

Дзвінки Козака – чи не єдина спроба контакту російської сторони з українською після вторгнення, інформує ZN.ua.

Подоляк розповів, навіщо Козак телефонував Єрмаку у лютому
© Дело.ua

Заступник адміністрації президента РФ і куратор Кремля з питань України Дмітрій Козак на початку повномасштабного російського вторгнення кілька разів телефонував керівнику офісу президента України Андрію Єрмаку, розповів його радник Михайло Подоляк.

«Пан Козак зробив дзвінок Єрмаку, він декілька спроб робив і казав, що потрібно ультимативно виконувати вимоги Російської Федерації», - повідомив він в інтерв’ю Наталії Мосійчук.

За словами Подоляка, від початку нападу російська сторона не намагалася вийти на контакт з українською на офіційному рівні, на рівні президентів тощо. Україна хотіла отримати від РФ роз’яснення, однак Кремль на зв’язок не виходив.

Інших спроб встановити зв’язок, окрім першого дня нападу, Україна не вчиняла, стверджує радник керівника ОПУ.

«Ми готові були провести пряму розмову між президентами на початку війни. Але не було ніякого зв’язку. Спроби (зв’язатися – ред.) були, але Російська Федерація не відповідала», - говорить Подоляк.

Тож дзвінки Козака – чи не єдина спроба контакту російської сторони з українською після вторгнення. Подоляк пояснює неготовність Росії йти на розмову впевненістю у власних силах на початку вторгнення.

Варто зауважити, що заяви Подоляка контрастують із матеріалом Washington Post, в якому стверджується, що Єрмак розмовляв із Козаком лише один раз 24 лютого. На заяву Козака, що Україні час здаватися, «Єрмак вилаяв його і поклав слухавку».


Ольга Чекіс, ZN.ua





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