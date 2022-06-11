Зеленский рассказал, сколько ракет РоSSия выпустила по Украине

Президент Владимир Зеленский рассказал, что за 108 дней полномасштабной войны против Украины РоSSия выпустила уже 2595 ракет. Такую цифру он озвучил во время форума Shangri La Dialogue .

"РоSSия хочет сделать невозможным, чтобы соседняя страна, которую она рассматривает исключительно как свою колонию, могла существовать свободно, могла существовать независимо. Именно для этого роSSийская армия убила уже десятки тысяч наших людей, депортировала на свою территорию сотни тысяч украинцев. Одних только крылатых ракет против нас РоSSия применила уже 2595 – и это за 108 дней! - констатировал Зеленский, добавляя, что оккупанты хотят, чтобы ресурсы нашей страны, такие как вода и земля, не принадлежали нам.- Она (РоSSия - ред.) хочет все это украсть, и активно грабит территорию, которую ей удалось оккупировать".