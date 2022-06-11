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2022-06-11
Захватчики начали выдавать жителям Херсонской области роSSийские паспорта — росСМИ
Документы получили 25 жителей Херсона.
© Українські новини
Несколько десятков жителей Херсонской области, временно оккупированной роSSийскими захватчиками, получили первые роSSийские паспорта. Об этом сообщает
«Сегодня состоялась выдача первых паспортов в Херсоне людям, которые первыми сдали документы на гражданство РФ», - заявил собеседник агентства.
Сообщается, что роSSийские паспорта получили 25 человек.
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Анастасия Гурин, ZN.ua