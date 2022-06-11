Захватчики начали выдавать жителям Херсонской области роSSийские паспорта — росСМИ

Несколько десятков жителей Херсонской области, временно оккупированной роSSийскими захватчиками, получили первые роSSийские паспорта. Об этом сообщает INTERFAX.RU , ссылаясь на пресс-службу оккупационной «военно-гражданской администрации» региона.

«Сегодня состоялась выдача первых паспортов в Херсоне людям, которые первыми сдали документы на гражданство РФ », - заявил собеседник агентства.

Сообщается, что роSSийские паспорта получили 25 человек.