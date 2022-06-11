Захватчики начали выдавать жителям Херсонской области роSSийские паспорта — росСМИ

Документы получили 25 жителей Херсона.

Захватчики начали выдавать жителям Херсонской области роSSийские паспорта — росСМИ
© Українські новини

Несколько десятков жителей Херсонской области, временно оккупированной роSSийскими захватчиками, получили первые роSSийские паспорта. Об этом сообщает INTERFAX.RU, ссылаясь на пресс-службу оккупационной «военно-гражданской администрации» региона.

«Сегодня состоялась выдача первых паспортов в Херсоне людям, которые первыми сдали документы на гражданство РФ», - заявил собеседник агентства.

Сообщается, что роSSийские паспорта получили 25 человек.

Кроме того, ТАСС сообщает, что паспорт РФ получил коллаборант Владимир Сальдо, которого захватчики «назначили» главой фейковой «военно-гражданской администрации» Херсонской области.


Анастасия Гурин, ZN.ua





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
РоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов КутузоваРоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов Кутузова
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты обстреляли два района Николаевской области: есть погибшие и раненыеОккупанты обстреляли два района Николаевской области: есть погибшие и раненые
В Одесской области к побережью вынесло морскую мину РФВ Одесской области к побережью вынесло морскую мину РФ
ВСУ ведут в Херсонской области контрнаступление на трех направленияхВСУ ведут в Херсонской области контрнаступление на трех направлениях
За минувшие сутки войска РФ нанесли по Донецкой области 16 ударов, есть раненые и погибшие — полицияЗа минувшие сутки войска РФ нанесли по Донецкой области 16 ударов, есть раненые и погибшие — полиция
В Запорожской области оккупанты похитили студента — Украинская ассоциация студентовВ Запорожской области оккупанты похитили студента — Украинская ассоциация студентов
Оккупанты обстреляли три района Харьковской области: четверо погибших и двое раненыхОккупанты обстреляли три района Харьковской области: четверо погибших и двое раненых
Войска РФ обстреляли две громады в Днепропетровской области: двое раненыхВойска РФ обстреляли две громады в Днепропетровской области: двое раненых
Враг может нанести ракетные удары с Черного моря и распространяет дезинформацию в Одесской области — ОК «Юг»Враг может нанести ракетные удары с Черного моря и распространяет дезинформацию в Одесской области — ОК «Юг»
Украине удалось освободить главу одной из громад Николаевской области в рамках обмена пленнымиУкраине удалось освободить главу одной из громад Николаевской области в рамках обмена пленными
В десяти населенных пунктах Беларуси находятся роSSийские военные — МинобороныВ десяти населенных пунктах Беларуси находятся роSSийские военные — Минобороны
Последние новости
Подгружаем последние новости