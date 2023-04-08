Онуфрій визнав, що мав російське громадянство. Але переконує, що у нього "вже немає російського паспорта"
Як саме він позбувся російського паспорта, священник не уточнює.
Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Онуфрій (Орест Березовський) визнав, що мав російське громадянство, але, за його словами, зараз у нього вже немає російського паспорта. Заява Онуфрія опублікована на сайті УПЦ МП у відповідь на журналістське розслідування, яке виявило наявність російських паспортів у понад 20 священників російської церкви в Україні, інформує
За словами Онуфрія, російське громадянство він отримав, коли навчався у Московській духовній академії (м. Загорськ). Туди він вступив після того, як його не прийняли до Одеської духовної семінарії. Після навчання він прожив 18 років у російській Троїце-Сергієвій лаврі. У 1988 році його "перевели" в Україну.
"У цей час розпався Радянський Союз і я, будучи до цього де-факто громадянином Росії (тому що я мав постійну прописку в Росії, а це по-сучасному означало – громадянство), взяв український паспорт. Російське громадянство при цьому автоматично продовжилось, але я ним не цікавився і не користувався, воно тоді не мало ніякого значення, і за це ніхто не переслідував. Між Україною і Росією були добрі братські стосунки. Коли ці стосунки стали погіршуватись, особливо останніх десять років, я полишив російське громадянство. У мене немає російського паспорта. Особливо це було підтверджено, коли я виступив проти війни Росії з Україною і засудив російську агресію. Я вважаю себе громадянином тільки України", -
Водночас він визнав, що російське громадянство йому було потрібне, щоб "завершити своє життя в Троїце-Сергієвій лаврі, де він прийняв монашеський постриг". Згідно з журналістським розслідуванням, останній раз Онуфрій оформлював російський паспорт в 2002 році, а в 2003-му оформив ще й закордонний паспорт громадянина РФ.
В одному з останніх інтерв'ю секретар РНБО Олексій Данілов