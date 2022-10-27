Українці можуть користуватися простроченими паспортами на час війни

Українці зможуть на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення або скасування користуватися простроченими паспортами, що посвідчують особу. Відповідну постанову про «Деякі питання реалізації актів законодавства в сфері міграції в умовах воєнного стану» Кабмін ухвалив на засіданні 21 жовтня.

Зокрема, паспорти громадян України у формі картки, терміни дії яких закінчилися під час війни, та паспорти зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного віку (якщо термін вклеювання фотокартки настав у період воєнного стану), є документами, що й надалі посвідчують особу та підтверджують громадянство України.