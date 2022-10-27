Українці можуть користуватися простроченими паспортами на час війни

Уряд полегшив вирішення для українців деяких адміністративних послуг, інформує ZN.ua.

Українці можуть користуватися простроченими паспортами на час війни
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Українці зможуть на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення або скасування користуватися простроченими паспортами, що посвідчують особу. Відповідну постанову про «Деякі питання реалізації актів законодавства в сфері міграції в умовах воєнного стану» Кабмін ухвалив на засіданні 21 жовтня.

Зокрема, паспорти громадян України у формі картки, терміни дії яких закінчилися під час війни, та паспорти зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного віку (якщо термін вклеювання фотокартки настав у період воєнного стану), є документами, що й надалі посвідчують особу та підтверджують громадянство України.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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