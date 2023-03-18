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2023-03-18
В Мелітополі окупанти заборонили здійснювати будь-які виплати та розрахунки жителям, які відмовилися від паспорта РФ — Генштаб
Російські загарбники активізують примусову паспортизацію, інформує
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На тимчасово окупованій території Запорізької області продовжується примусова паспортизація населення. Про це
Зокрема, в Мелітополі російська окупаційна «влада», разом з представниками федеральної податкової служби Росії заборонила здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків РФ.
Його, своєю чергою, можливо отримати лише за наявності російського паспорта.
Анастасія Гурін, ZN.ua