В Мелітополі окупанти заборонили здійснювати будь-які виплати та розрахунки жителям, які відмовилися від паспорта РФ — Генштаб

Російські загарбники активізують примусову паспортизацію, інформує ZN.ua.

В Мелітополі окупанти заборонили здійснювати будь-які виплати та розрахунки жителям, які відмовилися від паспорта РФ — Генштаб
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На тимчасово окупованій території Запорізької області продовжується примусова паспортизація населення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, в Мелітополі російська окупаційна «влада», разом з представниками федеральної податкової служби Росії заборонила здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків РФ.

Його, своєю чергою, можливо отримати лише за наявності російського паспорта.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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