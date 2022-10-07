ФСБ не випускає із Росії українців з російськими паспортами

На російських кордонах з Латвією та Естонією застрягли багато громадян України, які намагаються виїхати з території Росії. Українців з російськими паспортами не випускає ФСБ. Про це повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Громадяни України очікують від двох до шести днів. ФСБ в спеціальних пунктах фільтрації перевіряє їх на наявність в них паспорта РФ .

«За нашою інформацією, якщо у громадянина України немає паспорта РФ, йому дозволяють виїхати. А якщо встановлюють, що у громадянина України є ще і російський паспорт, то таку людину не випускають із Росії», – йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.