Росіяни на окупованих територіях погрожують депортацією жителям, які не отримали паспорт РФ — ЦНС

Для перебування на тимчасово окупованих територіях росіяни змушують заповнювати «міграційні картки».

Російські загарбники погрожують депортацією жителям тимчасово окупованих територій, які не отримали паспорт РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua.

Росіяни на окупованих територіях погрожують депортацією жителям, які не отримали паспорт РФ — ЦНС
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Зокрема, окупанти змушують працівників державних підприємств заповнювати «міграційні картки», які, своєю чергою, дозволяють тільки тимчасове перебування на тимчасово захоплених територіях.

Заповнювати «міграційні картки» росіяни вимагають від усіх жителів тимчасово окупованих територій, які відмовились отримувати документи РФ.

Таким чином українці отримують «дозвіл на тимчасове перебування». Такий «дозвіл» діє 90 днів на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини і 180 днів на Донеччині та Луганщині.

Після закінчення цього терміну українцям, які все ще не отримали паспорти РФ, загрожує депортація.

Раніше повідомлялося, що Кремль не влаштовують темпи примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях України. Росіяни вдаються до нових методів примусу.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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