За відмову від російського паспорта окупанти виганяють людей із домівок – Генштаб

Не зважають навіть на дітей.

Українських громадян, які відмовились отримувати російський паспорт, окупанти у місті Старобільськ, що на Луганщині, примусово виселяють із власних домівок. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook, інформує ZN.ua.

За відмову від російського паспорта окупанти виганяють людей із домівок – Генштаб
© Минобороны РоSSии/t.me

Зазвичай, в помешкання приходять не більше двох разів, кажуть у Генштабі. На третій раз людей і їхні речі силоміць викидають на вулицю. Окупантів не зупиняє навіть той факт, що у помешканні можуть проживати неповнолітні діти.

Після виселення такі громадяни потрапляють до фільтраційних пунктів, а їхнє житло віддають військовослужбовцям російської окупаційної армії під заселення.


Іван Шевчук, ZN.ua





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