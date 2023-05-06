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2023-05-06
За відмову від російського паспорта окупанти виганяють людей із домівок – Генштаб
Не зважають навіть на дітей.
Українських громадян, які відмовились отримувати російський паспорт, окупанти у місті Старобільськ, що на Луганщині, примусово виселяють із власних домівок. Про це
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Зазвичай, в помешкання приходять не більше двох разів, кажуть у Генштабі. На третій раз людей і їхні речі силоміць викидають на вулицю. Окупантів не зупиняє навіть той факт, що у помешканні можуть проживати неповнолітні діти.
Після виселення такі громадяни потрапляють до фільтраційних пунктів, а їхнє житло віддають військовослужбовцям російської окупаційної армії під заселення.
Іван Шевчук, ZN.ua