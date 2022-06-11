Война в Украине: будут ли мобилизовать женщин
Из-за роSSийского вторжения, в стране введено военное положение и всеобщая мобилизация, информирует
До агрессии со стороны РФ, Минобороны Украины издало
Общая мобилизация: как она касается женщин
В январе 2022 года Минобороны
Начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко
"Законом Украины не предусмотрен обязательный призыв женщин по мобилизации и необходимости в этом в настоящее время нет", - подчеркнул он.