Война в Украине: будут ли мобилизовать женщин

Из-за роSSийского вторжения, в стране введено военное положение и всеобщая мобилизация, информирует ZN.ua.

Война в Украине: будут ли мобилизовать женщин
© Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

До агрессии со стороны РФ, Минобороны Украины издало приказ, согласно которому украинки от 18 до 60 лет должны были стать на военный учет, если их профессия входит в расширенный список и они пригодны к военной службе по состоянию здоровья.

Общая мобилизация: как она касается женщин

В январе 2022 года Минобороны разработало новую редакцию этого приказа, которую должны согласовать МВД, СБУ и Служба внешней разведки. Главные изменения касались сокращения перечня специальностей, представительницы которых должны стать на учет.

Начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко отметил, что призыв женщин на военную службу во время мобилизации возможен только с их согласия.

"Законом Украины не предусмотрен обязательный призыв женщин по мобилизации и необходимости в этом в настоящее время нет", - подчеркнул он.


Дарья Скрипник, ZN.ua





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