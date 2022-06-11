Война в Украине: будут ли мобилизовать женщин

До агрессии со стороны РФ , Минобороны Украины издало приказ , согласно которому украинки от 18 до 60 лет должны были стать на военный учет, если их профессия входит в расширенный список и они пригодны к военной службе по состоянию здоровья.

Общая мобилизация: как она касается женщин

В январе 2022 года Минобороны разработало новую редакцию этого приказа, которую должны согласовать МВД , СБУ и Служба внешней разведки. Главные изменения касались сокращения перечня специальностей, представительницы которых должны стать на учет.

Начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко отметил , что призыв женщин на военную службу во время мобилизации возможен только с их согласия.

"Законом Украины не предусмотрен обязательный призыв женщин по мобилизации и необходимости в этом в настоящее время нет", - подчеркнул он.