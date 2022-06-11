"Переломный момент в июле-августе": генерал Маломуж рассказал, что нужно для успеха ВСУ

Оккупанты не могут выполнить свои задачи в поставленные путиным сроки.

О том, когда ВСУ смогут начать масштабное контрнаступление, в эфире «Эспрессо» рассказал бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, сейчас украинские защитники наносят точечные удары по группировкам врага, который сосредоточил усилия в районах Северодонецка, Лисичанска и Донецкой области.

«Путин ставил задачу своим военным захватить эти территории мгновенно. Сначала до 9 мая, потом до 10 июня, а сейчас уже до 22 июня. Этого не получается сделать оккупантам. Они перебрасывают свои силы из Запорожской и Херсонской области, чтобы добиться успеха под Северодонецком», - рассказал Маломуж.

Он добавил, что пока у Украины нет достаточного количества тяжелого вооружения, лучшее, что могут делать наши защитники – наносить контрбатарейные удары на тех участках, где враг снял часть своих войск, а также создавать предпосылки для окружения оккупантов в Херсонской области.

«Сейчас ВСУ действуют очень успешно на Херсонщине. Освобождены 18 населенных пунктов. Если ВСУ создадут условия для окружения роSSийских войск на Херсонщине и Запорожье, то роSSийская армия будет разбита. На сегодня таких условий, к сожалению, нет. Стратегических условий для окружения роSSийских войск на Херсонщине нет, однако есть тактические… Поэтому, по моему мнению, переломный момент в пользу ВСУ будет в июле-августе этого лета, когда у нас появится достаточное количество оружия», - заявил Маломуж.