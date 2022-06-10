«Об этом никто не пишет»: военный эксперт раскрыл цифры потерь среди мобилизованных из «ЛДНР»
Количество убитых среди тех, кого россияне мобилизовали на временно оккупированных территориях Донбасса может достигать 20 тыс. человек.
Об этом заявил авторитетный военный эксперт Агил Рустамзаде в интервью ZN.UA.
По словам Рустамзаде, мобилизованных в «ДНР/ЛНР» роSSийское командование буквально бросало на хорошо подготовленные и укрепленные линии украинской обороны.
«Там очень много жертв. Об этом никто не пишет, но я считаю, что число убитых из этих «республик» превышает 20 тысяч человек. Это было по сути «пушечное мясо», - заявил Рустамзаде.
Эксперт также проанализировал успешные решения ВСУ за эти три месяца. Так, по его словам, с самых первых дней под Николаевом и в области был очень удачно сформирован узел обороны, который не дал противнику захватить областной город, а также создал условия для будущих контрнаступательных операций.
«В том числе для будущей деоккупации Херсона. И как мы видим сегодня, именно со стороны Николаева ВСУ осуществляют постоянное давление на Херсонскую группировку россиян. Удач много. Киев, Чернигов, Сумы… Но там все-таки частичный успех, потому что 30-тысячная группировка противника оттуда ушла сама. После сопротивления украинской армии, конечно», - напомнил Рустамзаде, добавив, что ВСУ все же не удалось нанести большой урон уже отступающему противнику.
Что касается неудач, то Рустамзаде напомнил о провале обороны на юге Украины. Эксперт предполагает, что причиной «бездарной» потери юга могло стать в том числе предательство.
Напомним, согласно официальным данным Генштаба ВСУ, на утро 10 июня потери противника составили 31 900 тыс. человек.
Так, по данным Генштаба ВСУ, из-за потерь, полученных во время боев с украинскими защитниками в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях.