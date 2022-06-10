«Об этом никто не пишет»: военный эксперт раскрыл цифры потерь среди мобилизованных из «ЛДНР»

мобилизация в ДНР и ЛНР

Количество убитых среди тех, кого россияне мобилизовали на временно оккупированных территориях Донбасса может достигать 20 тыс. человек.

Об этом заявил авторитетный военный эксперт Агил Рустамзаде в интервью ZN.UA.

По словам Рустамзаде, мобилизованных в «ДНР/ЛНР» роSSийское командование буквально бросало на хорошо подготовленные и укрепленные линии украинской обороны.

«Там очень много жертв. Об этом никто не пишет, но я считаю, что число убитых из этих «республик» превышает 20 тысяч человек. Это было по сути «пушечное мясо», - заявил Рустамзаде.

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Эксперт также проанализировал успешные решения ВСУ за эти три месяца. Так, по его словам, с самых первых дней под Николаевом и в области был очень удачно сформирован узел обороны, который не дал противнику захватить областной город, а также создал условия для будущих контрнаступательных операций.

«В том числе для будущей деоккупации Херсона. И как мы видим сегодня, именно со стороны Николаева ВСУ осуществляют постоянное давление на Херсонскую группировку россиян. Удач много. Киев, Чернигов, Сумы… Но там все-таки частичный успех, потому что 30-тысячная группировка противника оттуда ушла сама. После сопротивления украинской армии, конечно», - напомнил Рустамзаде, добавив, что ВСУ все же не удалось нанести большой урон уже отступающему противнику.

Танки рф, Богдановка, Киевская область

Что касается неудач, то Рустамзаде напомнил о провале обороны на юге Украины. Эксперт предполагает, что причиной «бездарной» потери юга могло стать в том числе предательство.

Напомним, согласно официальным данным Генштаба ВСУ, на утро 10 июня потери противника составили 31 900 тыс. человек.

Так, по данным Генштаба ВСУ, из-за потерь, полученных во время боев с украинскими защитниками в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях.


Катерина Петренко, politeka.net





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