Путін публічно схвалив діяльність військ «ЛДНР» і розкритикував російське Міноборони

5 вересня Путін публічно похвалив сили «ДНР» і «ЛНР» (і очорнив російських військових). 5 вересня він заявив, що особовий склад 1-го і 2-го армійських корпусів (збройних сил «ДНР» і «ЛНР») воює на Донбасі краще, ніж професійні російські військові, і натякнув, що він незадоволений роботою російського Міноборони. Про це йдеться в зведенні Інституту дослідження війни.

“Ці коментарі Путіна, ймовірно, мають на меті сприяти вербуванні та формуванню збройних сил у «ДНР» і «ЛНР» і переорієнтувати висвітлення війни в російському медіа-просторі від бойових дій на півдні України”, - припускають воєнні аналітики.