Українські правозахисники закликали міжнародні організації не допустити страт військовополонених Росією та «ЛДНР»

Члени коаліції правозахисників “Україна. П’ята ранку” закликали міжнародну спільноту невідкладно застосувати всі можливі методи впливу на керівництво Російської Федерації, щоб запобігти позасудовим стратам військовополонених, що можуть стати наслідком незаконних рішень квазіправового утворення “ДНР”, контрольованого Росією.

Відповідне звернення до урядів держав-членів Ради Безпеки ООН , до Ради Європи, до урядів держав-членів ОБСЄ, Міжнародного Комітету Червоного Хреста опублікував Центр прав людини ZMINA.

Правозахисники нагадали, що 9 червня 2022 року на окупованій Росією частині Донецької області окупаційним судом РФ засуджено трьох полонених військовослужбовців Збройних сил України, що є іноземними громадянами, до смертної кари за обвинуваченням у “найманстві, насильницькому захопленні влади і проходженні навчання для здійснення терористичної діяльності”.

9 липня 2022 року стало відомо, що окупаційний суд РФ в окупованій частині Донецької області засудив двох українських військовослужбовців з полку “Азов” до смертної кари за обвинуваченнями у “вчиненні вбивства полонених та цивільних осіб”.

Це не перший подібний “судовий процес” за останні вісім років перебігу міжнародного збройного конфлікту в Україні. З 2014 року окупаційні суди РФ від “польових судів” еволюціонували до створення квазісудової системи, що наслідує судоустрій Російської Федерації та її законодавство, але в більш репресивній його інтерпретації.

За словами правозахисників, кримінальний кодекс “ДНР” схожий на кримінальний кодекс РФ , але перший містить більше статей, що передбачають смертну кару, застосування якої на території України заборонено.

«Ми стверджуємо, що відповідальність за застосування квазісудами смертної кари покладається на Російську Федерацію як державу-окупанта. РФ має повний контроль над організованими та утримуваними нею ДНР та ЛНР, в термінах міжнародного кримінального права РФ має загальний контроль над створюваними та утримуваними нею незаконними організованими збройними формуваннями, що здійснюють ефективний контроль над територією окремих районів Донецької та Луганської областей України», - йдеться у заяві.

Українські правозахисники наголошують, що Росія зобов’язана дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права, зокрема, ст. 43 Гаазького положення до Гаазької конвенції-ІV, ст. 64 Конвенції про захист цивільного населення під час війни, положень Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та не допустити порушення базових процедурних судових гарантій.