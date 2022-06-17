Когда мы будем едины, нас никто не победит, - капитан Нацгвардии Петр Кузик

Капитан Нацгвардии, руководитель батальона «Свобода», политик, предприниматель Петр Кузик высказался по поводу «хороших русских».

Об этом он рассказал в программе Юрия Подорожнего «Мотив» .

«Хороших русских» – нет, «хорошие русские» – это те, которых ты видишь в оптический прицел. Что должно быть в уме у россиян, чтобы у них изменилось мнение об Украине? Пуля. Так и Невзоров в свое время приложился к лепке культа «русского мира», просто он испугался того, что у них на самом деле получилось», - отметил Петр Кузик.

По словам военного, украинцам не следует слушать мнения даже тех россиян, которые якобы поддерживают Украину, ведь это все равно проникновение в наше инфопространство вражеской культуры, которой во время войны не должно быть вообще

«Это наша беда, что некоторые из нас начинают работать на врага. Это просто фантик от того монстра: эти Невзоровы делают еще хуже – они дают украинцам ложное чувство, что у них может быть что-то хорошее», - подчеркнул Петр Кузик.

По мнению военного, сначала нам нужно отгородиться от всего вражеского, разбить оккупантов, а потом думать, кто «хороший русский», а кто нет.

«На этом этапе идет война, и мы все должны быть солдатами: кто-то с автоматом в руках, а кто-то за станком, а кто-то в бизнесе – мы все должны держать одну линию. Когда мы будем едины, нас никто не победит», - сказал Петр Кузик.