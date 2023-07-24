Ми будемо звітувати про результати використання касетних боєприпасів – Резніков

За його словами, звіт є частиною угоди з Пентагоном.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що найближчими днями передасть міністерству оборони США звіт про використання українськими Силами оборони касетних боєприпасів. Про це повідомляє CNN, інформує ZN.ua.

Ми будемо звітувати про результати використання касетних боєприпасів – Резніков
© Міноборони України

Резніков зауважив, що чекає на звіт, який він передасть до Пентагону, "ймовірно, в понеділок або у вівторок".

"Ми будемо звітувати про результати використання, тому я думаю, що наступного тижня у мене буде перша доповідь, і я поділюся нею з моїми партнерами в Пентагоні. Я сподіваюся, що вони будуть ефективнішими, ніж звичайні боєприпаси", – зазначив глава українського оборонного відомства.

Він додав, що звіт є частиною угоди з Пентагоном щодо передачі касетних боєприпасів.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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