Ми будемо звітувати про результати використання касетних боєприпасів – Резніков

За його словами, звіт є частиною угоди з Пентагоном.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що найближчими днями передасть міністерству оборони США звіт про використання українськими Силами оборони касетних боєприпасів. Про це повідомляє CNN, інформує ZN.ua .

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Резніков зауважив, що чекає на звіт, який він передасть до Пентагону, "ймовірно, в понеділок або у вівторок".

"Ми будемо звітувати про результати використання, тому я думаю, що наступного тижня у мене буде перша доповідь, і я поділюся нею з моїми партнерами в Пентагоні. Я сподіваюся, що вони будуть ефективнішими, ніж звичайні боєприпаси", – зазначив глава українського оборонного відомства.

Він додав, що звіт є частиною угоди з Пентагоном щодо передачі касетних боєприпасів.