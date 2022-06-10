Der Spiegel: Санкции станут проблемой для Путина, если обрушат экономику РоSSии на 40%

До сих пор санкции не заставили Владимира Путина изменить свое поведение и отказаться от войны против Украины. Но экономическое давление – это единственное оружие, которое сейчас могут позволить себе США .

Об этом в интервью Der Spiegel сказал американский финансист и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио.

«Сейчас сокращение ВВП РоSSии оценивается примерно в 15%. Население это выдержит. Путин столкнется с проблемами, которые будут угрожать его власти, в том случае, если экономический обвал будет больше 40%», - сказал он.