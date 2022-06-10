Der Spiegel: Санкции станут проблемой для Путина, если обрушат экономику РоSSии на 40%

По мнению американского финансиста, ситуация в мире сегодня напоминает конец 30-х годов прошлого века, однако Индия может сыграть важную роль, информирует ZN.ua.

Der Spiegel: Санкции станут проблемой для Путина, если обрушат экономику РоSSии на 40%
© Официциальный сайт Кремля

До сих пор санкции не заставили Владимира Путина изменить свое поведение и отказаться от войны против Украины. Но экономическое давление – это единственное оружие, которое сейчас могут позволить себе США.

Об этом в интервью Der Spiegel сказал американский финансист и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио.

«Сейчас сокращение ВВП РоSSии оценивается примерно в 15%. Население это выдержит. Путин столкнется с проблемами, которые будут угрожать его власти, в том случае, если экономический обвал будет больше 40%», - сказал он.

Далио заметил, что не может сказать, сбудется ли такой сценарий. Однако он добавил, что Запад тоже страдает от санкций. Другие страны все больше отказываются от государственных бондов США, опасаясь, что с ними могут поступить так же, как с Россией. Поэтому баланс сил в мире меняется.


Лесь Димань, ZN.ua





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