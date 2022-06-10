Макрон может приехать в Украину: СМИ назвали причину

Осмелится ли Париж на вторую передачу нам САУ Caesar, когда всего у страны есть 76 таких установок, информирует ZN.ua?

Макрон может приехать в Украину: СМИ назвали причину
© Pr?sidence de la R?publique France/Президент Республики Франция/flickr

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность визита в Украину, во время которого он может сообщить о предоставлении нам военной помощи в виде гаубиц Caesar. Об этом пишет Европа 1.

В настоящее время окружение президента изучает такую перспективу. Это может стать его первым визитом в нашу страну с начала войны.

В конце апреля в Украину уже приехало шесть систем Caesar. По данным СМИ, до конца июня наша сторона может получить еще шесть гаубиц.

"У французской армии было всего 76 САУ Caesar, следовательно, она отдаст Украине 16% этой техники", - пишут СМИ.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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