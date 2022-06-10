Макрон может приехать в Украину: СМИ назвали причину

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность визита в Украину, во время которого он может сообщить о предоставлении нам военной помощи в виде гаубиц Caesar. Об этом пишет Европа 1.

В настоящее время окружение президента изучает такую перспективу. Это может стать его первым визитом в нашу страну с начала войны.

В конце апреля в Украину уже приехало шесть систем Caesar. По данным СМИ , до конца июня наша сторона может получить еще шесть гаубиц.