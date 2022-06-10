Глава ОВА назвал соотношение потерь украинской и роSSийской армий в боях за Северодонецк

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что роSSийская армия в Северодонецке несет «намного большие» потери, чем ВСУ. По его словам, на одного погибшего украинского военного приходится десять уничтоженных оккупантов. Об этом Гайдай заявил 9 июня в эфире «Радио Свобода».

«Если сравнивать потери с нашей стороны и потери со стороны роSSийской, то здесь вообще нечего сравнивать. Потому что один к десяти. РоSSияне несут гораздо больше потерь, чем украинцы. Гораздо больше», — сказал Гайдай, говоря о Северодонецке.