Глава ОВА назвал соотношение потерь украинской и роSSийской армий в боях за Северодонецк

РоSSияне уже две недели пытаются захватить город

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что роSSийская армия в Северодонецке несет «намного большие» потери, чем ВСУ. По его словам, на одного погибшего украинского военного приходится десять уничтоженных оккупантов. Об этом Гайдай заявил 9 июня в эфире «Радио Свобода».

«Если сравнивать потери с нашей стороны и потери со стороны роSSийской, то здесь вообще нечего сравнивать. Потому что один к десяти. РоSSияне несут гораздо больше потерь, чем украинцы. Гораздо больше», — сказал Гайдай, говоря о Северодонецке.


Юлия Лавришин, ZN.ua





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