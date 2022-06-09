Начиная с 9 июня, в Таиланде разрешено выращивать и хранить марихуану

Теперь тайцы вправе вращивать коноплю и курить у себя дома. Однако только в том случае, если это делается в медицинских целях.

"Что касается правительства, то его задача - продвигать только медицинское использование. Но совершенно ясно, что мы зашли очень далеко и, наконец, легализуем это использование. Правительство понимает, что в этом больше плюсов, чем минусов", - сказал агентству Ассошиэйтед Пресс Раттапон Санрак давний активист легализации марихуаны.