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2022-06-09
Начиная с 9 июня, в Таиланде разрешено выращивать и хранить марихуану
Некоторые тайские сторонники марихуаны отпраздновали это событие в четверг утром, купив марихуану в кафе Highland в Бангкоке, информирует
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Теперь тайцы вправе вращивать коноплю и курить у себя дома. Однако только в том случае, если это делается в медицинских целях.
"Что касается правительства, то его задача - продвигать только медицинское использование. Но совершенно ясно, что мы зашли очень далеко и, наконец, легализуем это использование. Правительство понимает, что в этом больше плюсов, чем минусов", - сказал агентству
Юлия Мельничук, ZN.ua