ЕС может временно хранить украинское зерно – Минагрополитики

Мощности единовременного хранения сельхозкультур сократились из-за вторжения РФ, информирует ZN.ua.

ЕС может временно хранить украинское зерно – Минагрополитики
© Василий Артюшенко, ZN.UA

Страны Европейского Союза обсудят предоставление Украине временных зерновых хранилищ. Это сборные конструкции и большие полиэтиленовые пакеты. В них можно сохранить урожай и в дальше экспортировать зерновых на мировые рынки, сообщил замминистра аграрной политики и продовольствия Маркиян Дмитрасевич.

Сегодня украинские мощности единовременного хранения сельхозкультур сократились с 75 млн тонн до 60 тонн из-за полномасштабного вторжения роSSийской армии на территорию Украины, частичной оккупации территорий страны и разрушения элеваторов.

"До войны общая емкость хранения составляла 75 млн тонн зерна, но на сегодня хранилищ осталось только для 60 млн тонн – остальные потеряны в результате разрушений и временной оккупации. Поэтому у нас есть необходимость в обустройстве временных зерновых хранилищ – модульных конструкций и полиэтиленовых пакетов", – отметил Дмитрасевич.

Он уверен, что это экспорт украинского зерна может ускорить помощь ЕС в постройке фитосанитарной и ветеринарной лаборатории в Дунайском порту Измаила Одесской области и увеличение количества лабораторного оборудования на украинских пограничных пунктах пропуска.

Украина уже сделала соответствующий запрос Европейской комиссии, уточнил замминистра.

Европейская делегация должна на следующей неделе оценить ситуацию с проверками на пограничных пункты пропуска и еще больше уменьшить бюрократию на границах при экспорте украинской продукции.


Александр Хребет, ZN.ua





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