Президент ПАР закликав Путіна повернутися до «зернової угоди»

За словами Сиріла Рамафоси, лідери країн Африки приїхали в РФ не для того, аби просити дари.

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса закликав президента країни-терористки РФ Владіміра Путіна розблокувати дію «зернової угоди», з якої Росія не так давно вийшла. Таку заяву глава ПАР зробив на саміті Росія-Африки, пише сайт Кремля, інформує ZN.ua.

Президент ПАР закликав Путіна повернутися до «зернової угоди»
© Сиріл Рамафоса / Twitter

За словами Рамафоси, лідери африканських країн приїхали на саміт до Санкт-Петербурга не для того, аби «просити якісь дари».

«Ми, звісно, розуміємо, що ви зі щедрості вирішили безоплатно надати зерно деяким африканським країнам, які стикаються з певними складнощами. Ми з великою повагою до цього ставимося, відзначаємо це. Однак це не наша основна мета тут, це не наше головне завдання – домогтися якихось поставок такого характеру», – додав Рамафоса.

Президент Росії Владімір Путін на російсько-африканському саміті пообіцяв поставки безкоштовного зерна шести африканським країнам в замін на блокування експорту українського зерна.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш у відповідь попередив, що «жменька пожертвувань» не зможе протистояти «драматичним» наслідкам виходу Росії з зернової угоди, серед яких зростання ціни на продовольство та голод у бідних країнах.

Саміт Росія-Африка став для Кремля можливістю продемонструвати росіянам, що під прапором боротьби з «неоколоніалізмом» Москва стає лідером «третього світу». Проте розпіарений форум показав слабкість Росії як міжнародного актора.





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