Враг штурмует Рубежное и Золотое: сводка Генштаба ВСУ на 14 июня

Идут 111-е сутки противостояния украинского народа роSSийскому вторжению . На вечер вторника, 14 июня, враг штурмует Золотое у Попасной и Рубежное под Харьковом.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своих страницах в Facebook, информирует Апостроф .

На Волынском и Полесском направлениях активные действия со стороны противника не отмечены. В рамках проверки боевой готовности ВС Беларуси проводились учения с подразделениями сил специальных операций.

На Северском направлении враг продолжает минометные обстрелы населенных пунктов в приграничных районах, в частности, гражданской инфраструктуры в районе Михалькиной Слободы Черниговской области.

В Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивал на содержании занятых рубежей. Для сковывания действий подразделений Сил обороны оказывает систематическое огневое влияние по позициям наших войск. Кроме того, роSSийские кафиры обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дементиевка, Русская Лозовая, Мосьпаново и Базаловка. Противник дистанционно заменял местность в районах населенных пунктов Байрак, Победа и Шестаково. Ведёт штурмовые действия вблизи Рубежного.

На Славянском направлении зафиксированы систематические вражеские артиллерийские обстрелы у Татьяновки, Чепиля, Долины, Дубровного и Богородичного.

На Лиманском направлении противник обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе Северска.

На Северодонецком направлении захватчики обстреливали гражданскую инфраструктуру в Северодонецке, Лисичанске, Белой Горе, Устиновке, Тошковце и других. Нанесли авиаудара с вертолетов вблизи Метелкино. Враг ведет штурмовые действия в Северодонецке. Противник осуществляет перегруппировку войск и пытается усилить группировку.

На Бахмутском направлении в кафиры обстреляли наши войска из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в Николаевке, Берестовом, Врубовке, Покровском и Нью-Йорке. Армейская авиация противника нанесла авиаудара близ Белогоровки. В районе Берестового украинские воины отразили вражеский штурм, нанесли врагу потери и заставили отойти на ранее занятые позиции. Противник ведет штурмовые действия в районе Золотого.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях агрессор вел обстрелы гражданской инфраструктуры недалеко от Авдеевки, Марьинки и Гуляйполя. Нанес удары штурмовой и армейской авиацией в районах Серебряного и Малых Щербаков. Проводил разведку боем вблизи Павловки.

На Южнобужском направлении враг обстреливал подразделения наших войск и пытался вести контрбатарейную борьбу.

В районах Трудолюбовки, Токарева, Баштанки, Квитневого, Луча, Таврического, Александровки оккупанты обстреливали инфраструктуру из артиллерии, минометов и РСЗО.

Противник ведет разведку в указанном направлении с применением БпЛА. Дистанционно заменял отдельные участки реки Ингулец. Продолжает инженерное оборудование позиций.