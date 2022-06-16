"Сухопутный коридор в сторону Приднестровья": эксперт ответил, изменились ли планы врага

приднестровье

Оккупанты не собираются выходить из Херсонской области, а для того, чтобы ВСУ смогли прогнать нужные ресурсы.

Так, по словам народного депутата, члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергея Рахманина, у ЗСУ были достаточно успешные действия в районе Давыдова Брода, но, судя по всему, враг все-таки восстановил контроль над этой местностью и взял под полный контроль Кинбурнскую косу.

"Есть места, где они окапываются, где они заливают бетон, нагоняют технику. То есть те места, которые они сдавать не хотят. Для них, в принципе, хотя бы часть Херсонской области, а желательно вся - это очень важно", - рассказал Рахманин в интервью «Украинской правде».

По его словам, во-первых, это ворота в Крым.

"Во-вторых, это так называемый путь к этому сухопутному коридору в сторону Приднестровья, от которого они не отказались. Не понятно, удастся ли им это реализовать. Я твердо верю, что нет, но планы такие у них есть,» - заверил Рахманин.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
РоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведкаРоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведка
В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрациюВ Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию
Выезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страныВыезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страны
Блок рекламы


Похожие новости
Эксперты Международного уголовного суда собрали много информации о преступлениях РФ в Украине — прокурор МУСЭксперты Международного уголовного суда собрали много информации о преступлениях РФ в Украине — прокурор МУС
"Очень боится путина": эксперт объяснил, почему Украина не может рассчитывать на помощь Германии"Очень боится путина": эксперт объяснил, почему Украина не может рассчитывать на помощь Германии
Украинские партизаны рушат планы Кремля: карты боевых действий и анализ ISWУкраинские партизаны рушат планы Кремля: карты боевых действий и анализ ISW
Власть собирается сократить госаппарат в три раза. Эксперты назвали рискиВласть собирается сократить госаппарат в три раза. Эксперты назвали риски
Талибы стали друзьями россии: эксперт раскрыл цели этого "союза"Талибы стали друзьями россии: эксперт раскрыл цели этого "союза"
"Маски сброшены": как Балто-Черноморский союз разрушит планы рф и Китая"Маски сброшены": как Балто-Черноморский союз разрушит планы рф и Китая
В ОП ответили на последнее заявление Медведева: "Маленький человек с большими комплексами"В ОП ответили на последнее заявление Медведева: "Маленький человек с большими комплексами"
Сопротивление ВСУ в Северодонецке рушит планы оккупантов: британская разведка выдала деталиСопротивление ВСУ в Северодонецке рушит планы оккупантов: британская разведка выдала детали
Горело и взрывалось три часа: ВСУ в Новой Каховке накрыли склад боеприпасов врагаГорело и взрывалось три часа: ВСУ в Новой Каховке накрыли склад боеприпасов врага
У ВСУ есть нехватка вышколенной, боеспособной пехоты — экспертУ ВСУ есть нехватка вышколенной, боеспособной пехоты — эксперт
Последние новости
Подгружаем последние новости