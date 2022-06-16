"Сухопутный коридор в сторону Приднестровья": эксперт ответил, изменились ли планы врага

Оккупанты не собираются выходить из Херсонской области, а для того, чтобы ВСУ смогли прогнать нужные ресурсы.

Так, по словам народного депутата, члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергея Рахманина, у ЗСУ были достаточно успешные действия в районе Давыдова Брода, но, судя по всему, враг все-таки восстановил контроль над этой местностью и взял под полный контроль Кинбурнскую косу.

"Есть места, где они окапываются, где они заливают бетон, нагоняют технику. То есть те места, которые они сдавать не хотят. Для них, в принципе, хотя бы часть Херсонской области, а желательно вся - это очень важно", - рассказал Рахманин в интервью «Украинской правде».

По его словам, во-первых, это ворота в Крым.

"Во-вторых, это так называемый путь к этому сухопутному коридору в сторону Приднестровья, от которого они не отказались. Не понятно, удастся ли им это реализовать. Я твердо верю, что нет, но планы такие у них есть,» - заверил Рахманин.