«Зерновий коридор» не працює: РФ відмовляється реєструвати вхідний флот до всіх портів України

Українська делегація направила відповідне звернення до Секретаріату СКЦ.

Спільний координаційний центр (СКЦ) в Стамбулі оголосив, що не в змозі скласти інспекційний план на 1 червня через чергову відмову російської делегації реєструвати вхідний флот до участі в ініціативі. Про це заявили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, інформує ZN.ua .

"Українська делегація направила лист до Секретаріату СКЦ з вимогою відновити повноцінну роботу в складі 3 інспекційних команд та 9 інспекцій на день, як того вимагають процедури СКЦ. Українські інспектори наразі перебувають в СКЦ та готові негайно приступити до роботи в разі відновлення реєстрації суден", - додає міністерство.

В міністерстві підкреслили, що в період 30 та 31 травня, Росія без пояснень зареєструвала для інспекції лише 1 вхідне судно на порт "Чорноморськ", в той час коли інші сторони СКЦ підтвердили до участі в Чорноморській Ініціативі 10 суден на три порти.

"Деструктивна позиція Росії та відсутність зареєстрованих суден на інспекцію унеможливлює складання інспекційного плану на сьогодні, про що всі сторони були повідомлені Секретаріатом СКЦ. В черзі на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікують 50 суден, на які має бути завантажено 2,4 мільйона тонн продовольства для світу. Це майже вдвічі більший обсяг, ніж було експортовано в травні. Деякі судна очікують інспекції СКЦ понад 3 місяці. Це понад 1 мільярд доларів збитків, які позначаються на кінцевій вартості продовольства для світу. Таким чином Росія в черговий раз знайшла спосіб обмежити світ в їжі", - заявили в міністерстві.

Блокування реєстрації нового вхідного флоту, як і блокування найбільшого порту "Південний", є грубим порушенням умов Зернової ініціативи.

Повідомлялось, що за минулий тиждень роботи "зернового коридору" – з 22 по 28 травня 2023 року – через морські порти Одеської області було вивезено з України 210,5 тисяч тонн агропромислової продукції. Тобто відвантаження за цей період зросли на 78% порівняно з тижнем раніше. Однак, незважаючи на приріст, це мінімальні відвантаження, порівняно з потенціалом цього каналу експорту. За 43 тиждень роботи "зернового коридору" з портів "Великої Одеси" було відвантажено лише 4 судна (як і тиждень тому), а інспекцію на вхід пройшло 15 суден.