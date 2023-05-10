У Туреччині розпочалися переговори щодо "зернового коридору": чого вимагає Росія

Позицію РФ публічно поки озвучують лише російські пропагандистські ЗМІ.

У турецькому місті Стамбулі розпочалися переговори щодо продовження роботи так званого “зернового коридору”. Про це повідомляє видання TRT Haber з посиланням на очільника Міноборони Туреччини Хулусі Акара, інформує ZN.ua.

У Туреччині розпочалися переговори щодо
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Учасниками зустрічі стали заступники міністрів оборони Туреччини, Росії, України та представники ООН.

Заступники міністрів оборони Туреччини, Росії, України та представники ООН намагаються домовитися про подальше безперешкодне транспортування українського зерна.

У своїй заяві турецький міністр, який є кандидатом у депутати до турецького парламенту на виборах, що відбудуться вже у неділю, 14 травня, підкреслив значні зусилля своєї країни для вирішення глобальної продовольчої кризи, “спричиненої російсько-українською війною”

“Туреччина є єдиною країною у світі, яка може говорити як з Україною, так і з Росією. Кожен має побачити, яку практичну цінність це додає як регіональному, так і світовому миру”, - наголосив Акар.

Він нагадав, що за угодою “Чорноморське зерно”, укладеною 22 липня 2022 року, 30 мільйонів тонн зерна “було транспортовано нужденним”.

“Сьогодні в Стамбулі почалася зустріч заступників міністрів оборони Туреччини, Росії, України та представників ООН. Ми продовжуємо наші переговори, щоб гарантувати, що ця справа не зупиниться і збережеться стабільність”, - пообіцяв міністр та кандидат у депутати.

Тим часом російські пропагандисти із ТАСС повідомили, що РФ вважає, що подальше рішення щодо продовження дії угоди залежатиме від перепідключення "Россельхозбанка" до системи SWIFT, відновлення поставок сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування, скасування обмежень на страхування та перестрахування, зняття заборони на доступ до портів, відновлення роботи аміакопроводу “Тольятті — Одеса”, розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних з виробництвом та транспортуванням продовольства та добрив.

Як повідомлялося раніше, 18 березня цього року Росія оголосила про продовження угоди лише на 60 днів, тобто після 18 травня, на думку росіян, домовленості про “зерновий коридор” не будуть чинними.


Лія Ільченко, ZN.ua





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