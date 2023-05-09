Блокування Росією зернового коридору: в Мінагрополітики заявили, що мають план "Б"

Перспективи зернового коридору стануть очевидними протягом кількох найближчих тижнів.

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив, що Україна має план "Б" на випадок остаточного припинення роботи зернового коридору. Про це він сказав в ефірі єдиного телемарафону, повідомляє "Ліга. Бізнес", інформує ZN.ua.

Блокування Росією зернового коридору: в Мінагрополітики заявили, що мають план

"Завжди є план "Б". У цій ситуації він також є, але давайте зараз сконцентруємося на плані "А". Подивимося, які будуть результати", – сказав міністр.

За словами Сольського, з кінця минулого тижня Чорноморська зернова ініціатива не працює: два дні поспіль російська сторона блокує будь-які перевірки суден, що намагаються пройти зерновим коридором.

"Зараз він юридично ніби працює, а фактично Російська Федерація намагається блокувати будь-який прохід кораблів, робота паралізована на 90%", – сказав міністр.

З 18 травня Росія взагалі погрожує вийти з угоди.

Водночас перспективи зернового коридору, за словами Сольського, стануть очевидними протягом кількох найближчих тижнів.

"У липні навіть за найгіршого сценарію залишки для вивезення з минулого сезону будуть невеликі. Паралельно проводиться багато роботи, є декілька сценаріїв, які будуть залучені у випадку найгірших ситуацій. Уряд не залишить ситуацію напризволяще, будемо реагувати", – сказав міністр.

Нагадаємо, 8 травня стало відомо, що Росія знову заблокувала роботу Чорноморської зернової ініціативи, відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції.


Лія Ільченко, ZN.ua





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