Окупанти відмовляються надати "коридор" для українців з ОРЛО через Запоріжжя

Українці не можуть виїхати з окупованих територій часто через брак коштів.

Окупанти відмовляються пропускати українців, які хочуть виїхати з окупованої території Луганщини, через Запоріжжя - на іншу територію України. Про це заявив керівник Луганської ОВА Артем Лисогор в Telegram , інформує ZN.ua .

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«Прямого сполучення з тимчасово окупованими територіями... через лінію зіткнення немає. Ми намагалися пропрацювати цю ситуацію якимось чином з ворогом, через Запоріжжя зробити коридор для того, щоб могли мирні люди виходити. Однак представники «урядів» неформальних цих республік і Росії категорично відмовляються від перемовин ані з нашими державними органами, ані з гуманітарними організаціями», - сказав Лисогор.

На сьогодні, за його словами, українці намагаються виїхати на підконтрольну територію з окупованої частини Луганщини через Росію в Європу, і потім - в Україну.

«Але там є багато питань, бо для чоловіків ця дорога взагалі закрита, бо відразу на блокпостах їх забирають "на службу", на війну проти України, щоб використати їх як живу силу. І взагалі, це дуже дорого. Так, якщо їхати через Росію у Європу, це близько 500 чи 700 євро коштує, щоб провезли, і немає ніякої гарантії», - зауважив Лисогор.