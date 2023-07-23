Рада Україна-НАТО щодо розблокування "зернового коридору" збереться найближчим часом – Зеленський

Зеленський розповів, про що домовились з генсеком НАТО.

Президент Володимир Зеленський розповів деталі перемовин з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, інформує ZN.ua.

Рада Україна-НАТО щодо розблокування
© Офіс президента

За його словами, тематика стосувалась виконання домовленностей, які були досягнуті на саміті Альянсу у Вільнюсі.

"Пріоритет незмінний: це якнайшвидший вступ у НАТО, коли дадуть змогу безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир усій Європі", - зазначив президент.

Він зауважив, що також обговорювали безпекову ситуацію, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі.

"Будь-яка дестабілізація в цьому регіоні та зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми з відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза – найменший із можливих наслідків", - повідомив Зеленський.

Зеленський попросив Столтенберга застосувати механізм в кризових ситуаціях - скликати Раду Україна-НАТО щодо питання розблокування та сталої роботи "зернового коридору".

"Днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати", - запевнив президент.

Зеленський також подякував країнам, які протягом цього тижня ухвалили позитивні рішення на користь України.

Зокрема, Корея анонсувала збільшення допомоги Україні, Азербайджан схвалив надання гуманітарної допомоги в галузі енергетики та розмінування. Японія виступила гарантом позики в розмірі 1,5 млрд доларів. Швеція ухвалила стратегію допомоги Україні до 2027 року, Австралія, Канада, Британія, США ухвалили санкції проти осіб, пов?язаних з агресією. США та Німеччина схвалили нове оборонне постачання.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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