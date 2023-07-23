Рада Україна-НАТО щодо розблокування "зернового коридору" збереться найближчим часом – Зеленський
Зеленський розповів, про що домовились з генсеком НАТО.
Президент Володимир Зеленський розповів деталі перемовин з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, інформує
За його словами, тематика стосувалась виконання домовленностей, які були досягнуті на саміті Альянсу у Вільнюсі.
"Пріоритет незмінний: це якнайшвидший вступ у НАТО, коли дадуть змогу безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир усій Європі", - зазначив президент.
Він зауважив, що також обговорювали безпекову ситуацію, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі.
"Будь-яка дестабілізація в цьому регіоні та зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми з відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза – найменший із можливих наслідків", - повідомив Зеленський.
Зеленський попросив Столтенберга застосувати механізм в кризових ситуаціях - скликати Раду Україна-НАТО щодо питання розблокування та сталої роботи "зернового коридору".
"Днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати", - запевнив президент.
Зеленський також подякував країнам, які протягом цього тижня ухвалили позитивні рішення на користь України.
Зокрема, Корея анонсувала збільшення допомоги Україні, Азербайджан схвалив надання гуманітарної допомоги в галузі енергетики та розмінування. Японія виступила гарантом позики в розмірі 1,5 млрд доларів. Швеція ухвалила стратегію допомоги Україні до 2027 року, Австралія, Канада, Британія, США ухвалили санкції проти осіб, пов?язаних з агресією. США та Німеччина схвалили нове оборонне постачання.