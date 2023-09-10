Азербайджан погодився відкрити Лачинський коридор до Нагірного Карабаху

Цей крок відбувається після майже двох місяців майже повної блокади та попереджень про «геноцид».

Азербайджан погодився відкрити єдину автомагістраль, що з’єднує Вірменію з Нагірним Карабахом, повідомляє POLITICO із посиланням на азербайджанського високопосадовця., інформує ZN.ua.

Азербайджан погодився відкрити Лачинський коридор до Нагірного Карабаху
© STRINGER/AFP via Getty Images

Ця новина з’явилася після того, як влада контрольованого етнічними вірменами ексклаву всередині міжнародно визнаних кордонів Азербайджану оголосила, що прийматиме гуманітарні вантажі від російського Червоного Хреста альтернативною дорогою з Агдама, всередині контрольованої урядом Азербайджану території.

За словами Хікмета Гаджієва, зовнішньополітичного радника президента Азербайджану Ільхама Алієва, Азербайджан в якості жесту доброї волі погодився забезпечити одночасне відкриття так званого Лачинського коридору для вантажів МКЧХ. Дорога з'єднує гірську територію з Вірменією.

За його словами, це відкриє шлях до окремої угоди про дозвіл проходу з Вірменії.

«У пункті пропуску «Лачин» необхідно дотримуватись митно-прикордонного режиму Азербайджану», — додав він.

Упродовж майже двох місяців гуманітарні організації, зокрема і Червоний Хрест, заявляли, що попри угоду 2020 року про припинення вогню між сторонами, не можуть транспортувати продовольство та паливо до Нагірного Карабаху.

У зв’язку із вичерпанням запасів, місцеві вірмени кажуть, що в регіоні розгортається гуманітарна криза, а колишній головний прокурор Міжнародного кримінального суду Луїс Морено Окампо минулого місяця опублікував звіт, в якому попередив, що відбувається «геноцид» .

І США, і ЄС закликали Азербайджан відновити Лачинський коридор. Баку, у свою чергу, заперечує, що організовує блокаду, і наполягає на тому, що карабаські вірмени повинні приймати гуманітарні постачання з Азербайджану.

Араїк Арутюнян, колишній фактичний президент невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки, у липні заявляв POLITICO, що відмовиться прийняти поставки, незважаючи на погіршення гуманітарної ситуації, оскільки «саме Азербайджан створив цю кризу і не може бути її вирішенням».

Арутюнян, який через триваючу кризу пішов у відставку минулого місяця, мав бути замінений у суботу на президентських виборах. Однак, за словами Гаджиєва, фіктивні вибори є серйозним ударом і не сприяють конструктивному вирішенню ситуації.

Натомість він повторив заклик азербайджанського уряду до карабаських вірмен скласти зброю та визнати, що владою в регіоні є Азербайджан.

«Це єдиний шлях до тривалого миру, де вірменські та азербайджанські мешканці Карабаху зможуть жити та співіснувати», — наголосив він.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
У Європарламенті оприлюднили рекомендації щодо контролю використання 50 млрд євро на відновлення УкраїниУ Європарламенті оприлюднили рекомендації щодо контролю використання 50 млрд євро на відновлення України
Румунія засудила напад Росії на дунайський портРумунія засудила напад Росії на дунайський порт
Наєв: ЗСУ посилюють протиповітряну оборону на ЖитомирщиніНаєв: ЗСУ посилюють протиповітряну оборону на Житомирщині
Еллвуд: Друга світова не закінчилася висадкою в Нормандії. Заходу потрібно набратися терпінняЕллвуд: Друга світова не закінчилася висадкою в Нормандії. Заходу потрібно набратися терпіння
Готуються до відступу: окупанти грабують підприємства на ЗапоріжжіГотуються до відступу: окупанти грабують підприємства на Запоріжжі
Блок рекламы


Похожие новости
Ердоган збирається з візитом до Росії для обговорення зернового коридору з Путіном - ЗМІЕрдоган збирається з візитом до Росії для обговорення зернового коридору з Путіном - ЗМІ
Трамп погодився на заставу в розмірі $200 тисяч у кримінальній справі щодо підриву результатів виборівТрамп погодився на заставу в розмірі $200 тисяч у кримінальній справі щодо підриву результатів виборів
Польща збільшить кількість військ поблизу Сувалкського коридоруПольща збільшить кількість військ поблизу Сувалкського коридору
Рада Україна-НАТО щодо розблокування "зернового коридору" збереться найближчим часом – ЗеленськийРада Україна-НАТО щодо розблокування "зернового коридору" збереться найближчим часом – Зеленський
Уряд ПАР погодився виконати ордер на арешт ПутінаУряд ПАР погодився виконати ордер на арешт Путіна
У НАТО політика відкритих дверей, а у РФ — відкритих вікон: Блінкен порадив Прігожину дбати про власну безпекуУ НАТО політика відкритих дверей, а у РФ — відкритих вікон: Блінкен порадив Прігожину дбати про власну безпеку
Азербайджан надішле Україні гуманітарну допомогу на $7,6 мільйонаАзербайджан надішле Україні гуманітарну допомогу на $7,6 мільйона
МЗС Азербайджану розкритикувало Росію за заяви щодо Нагірного КарабахуМЗС Азербайджану розкритикувало Росію за заяви щодо Нагірного Карабаху
Україна отримала гуманітарку та пальне від Азербайджану для постраждалих від підриву Каховської ГЕСУкраїна отримала гуманітарку та пальне від Азербайджану для постраждалих від підриву Каховської ГЕС
«Зерновий коридор» не працює: РФ відмовляється реєструвати вхідний флот до всіх портів України«Зерновий коридор» не працює: РФ відмовляється реєструвати вхідний флот до всіх портів України
Последние новости
Подгружаем последние новости