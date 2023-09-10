Азербайджан погодився відкрити Лачинський коридор до Нагірного Карабаху

Цей крок відбувається після майже двох місяців майже повної блокади та попереджень про «геноцид».

Азербайджан погодився відкрити єдину автомагістраль, що з’єднує Вірменію з Нагірним Карабахом, повідомляє POLITICO із посиланням на азербайджанського високопосадовця., інформує ZN.ua .

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Ця новина з’явилася після того, як влада контрольованого етнічними вірменами ексклаву всередині міжнародно визнаних кордонів Азербайджану оголосила, що прийматиме гуманітарні вантажі від російського Червоного Хреста альтернативною дорогою з Агдама, всередині контрольованої урядом Азербайджану території.

За словами Хікмета Гаджієва, зовнішньополітичного радника президента Азербайджану Ільхама Алієва, Азербайджан в якості жесту доброї волі погодився забезпечити одночасне відкриття так званого Лачинського коридору для вантажів МКЧХ. Дорога з'єднує гірську територію з Вірменією.

За його словами, це відкриє шлях до окремої угоди про дозвіл проходу з Вірменії.

«У пункті пропуску «Лачин» необхідно дотримуватись митно-прикордонного режиму Азербайджану», — додав він.

Упродовж майже двох місяців гуманітарні організації, зокрема і Червоний Хрест, заявляли, що попри угоду 2020 року про припинення вогню між сторонами, не можуть транспортувати продовольство та паливо до Нагірного Карабаху.

У зв’язку із вичерпанням запасів, місцеві вірмени кажуть, що в регіоні розгортається гуманітарна криза, а колишній головний прокурор Міжнародного кримінального суду Луїс Морено Окампо минулого місяця опублікував звіт, в якому попередив, що відбувається «геноцид» .

І США , і ЄС закликали Азербайджан відновити Лачинський коридор. Баку, у свою чергу, заперечує, що організовує блокаду, і наполягає на тому, що карабаські вірмени повинні приймати гуманітарні постачання з Азербайджану.

Араїк Арутюнян, колишній фактичний президент невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки, у липні заявляв POLITICO, що відмовиться прийняти поставки, незважаючи на погіршення гуманітарної ситуації, оскільки «саме Азербайджан створив цю кризу і не може бути її вирішенням».

Арутюнян, який через триваючу кризу пішов у відставку минулого місяця, мав бути замінений у суботу на президентських виборах. Однак, за словами Гаджиєва, фіктивні вибори є серйозним ударом і не сприяють конструктивному вирішенню ситуації.

Натомість він повторив заклик азербайджанського уряду до карабаських вірмен скласти зброю та визнати, що владою в регіоні є Азербайджан.

«Це єдиний шлях до тривалого миру, де вірменські та азербайджанські мешканці Карабаху зможуть жити та співіснувати», — наголосив він.