Азербайджан погодився відкрити Лачинський коридор до Нагірного Карабаху
Цей крок відбувається після майже двох місяців майже повної блокади та попереджень про «геноцид».
Азербайджан погодився відкрити єдину автомагістраль, що з’єднує Вірменію з Нагірним Карабахом,
Ця новина з’явилася після того, як влада контрольованого етнічними вірменами ексклаву всередині міжнародно визнаних кордонів Азербайджану оголосила, що прийматиме гуманітарні вантажі від російського Червоного Хреста альтернативною дорогою з Агдама, всередині контрольованої урядом Азербайджану території.
За словами Хікмета Гаджієва, зовнішньополітичного радника президента Азербайджану Ільхама Алієва, Азербайджан в якості жесту доброї волі погодився забезпечити одночасне відкриття так званого Лачинського коридору для вантажів МКЧХ. Дорога з'єднує гірську територію з Вірменією.
За його словами, це відкриє шлях до окремої угоди про дозвіл проходу з Вірменії.
«У пункті пропуску «Лачин» необхідно дотримуватись митно-прикордонного режиму Азербайджану», — додав він.
Упродовж майже двох місяців гуманітарні організації, зокрема і Червоний Хрест, заявляли, що попри угоду 2020 року про припинення вогню між сторонами, не можуть транспортувати продовольство та паливо до Нагірного Карабаху.
У зв’язку із вичерпанням запасів, місцеві вірмени кажуть, що в регіоні розгортається гуманітарна криза, а колишній головний прокурор Міжнародного кримінального суду Луїс Морено Окампо минулого місяця опублікував звіт, в якому попередив, що відбувається «геноцид» .
І США, і ЄС закликали Азербайджан відновити Лачинський коридор. Баку, у свою чергу, заперечує, що організовує блокаду, і наполягає на тому, що карабаські вірмени повинні приймати гуманітарні постачання з Азербайджану.
Араїк Арутюнян, колишній фактичний президент невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки, у липні заявляв POLITICO, що відмовиться прийняти поставки, незважаючи на погіршення гуманітарної ситуації, оскільки «саме Азербайджан створив цю кризу і не може бути її вирішенням».
Арутюнян, який через триваючу кризу пішов у відставку минулого місяця, мав бути замінений у суботу на президентських виборах. Однак, за словами Гаджиєва, фіктивні вибори є серйозним ударом і не сприяють конструктивному вирішенню ситуації.
Натомість він повторив заклик азербайджанського уряду до карабаських вірмен скласти зброю та визнати, що владою в регіоні є Азербайджан.
«Це єдиний шлях до тривалого миру, де вірменські та азербайджанські мешканці Карабаху зможуть жити та співіснувати», — наголосив він.