Азербайджан надішле Україні гуманітарну допомогу на $7,6 мільйона

Відповідне розпорядження підписав президент.

Азербайджан виділив $7,6 мільйона на надання гуманітарної допомоги Україні, повідомляє Report. Відповідне розпорядження підписав президент республіки Ільхам Алієв, інформує ZN.ua .

«Згідно з розпорядженням, з передбаченого в державному бюджеті Азербайджанської Республіки на 2023 рік резервного фонду президента Азербайджану Міністерству енергетики виділено 7,6 млн доларів США в манатному еквіваленті на закупівлю і поставку в Україну електроустаткування для надання їй гуманітарної допомоги», — йдеться в повідомленні.

На початку липня за результатами засідання українсько-азербайджанської Змішаної комісії про міжнародне автомобільне сполучення, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України з Агентством наземного транспорту Азербайджану домовились про квоти дозволів на міжнародні вантажні перевезення на 2024 рік.