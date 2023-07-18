Азербайджан надішле Україні гуманітарну допомогу на $7,6 мільйона

Відповідне розпорядження підписав президент.

Азербайджан виділив $7,6 мільйона на надання гуманітарної допомоги Україні, повідомляє Report. Відповідне розпорядження підписав президент республіки Ільхам Алієв, інформує ZN.ua.

Азербайджан надішле Україні гуманітарну допомогу на $7,6 мільйона

«Згідно з розпорядженням, з передбаченого в державному бюджеті Азербайджанської Республіки на 2023 рік резервного фонду президента Азербайджану Міністерству енергетики виділено 7,6 млн доларів США в манатному еквіваленті на закупівлю і поставку в Україну електроустаткування для надання їй гуманітарної допомоги», — йдеться в повідомленні.

На початку липня за результатами засідання українсько-азербайджанської Змішаної комісії про міжнародне автомобільне сполучення, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України з Агентством наземного транспорту Азербайджану домовились про квоти дозволів на міжнародні вантажні перевезення на 2024 рік.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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