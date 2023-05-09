У Туреччині кажуть, що роботу зернового коридора відновлено

У результаті ініціативи самої Туреччини.

«Зерновий коридор» відновив роботу.Про це повідомляє TRT Haber з посиланням на джерела у Міністерстві національної оборони Туреччини.

У Туреччині кажуть, що роботу зернового коридора відновлено
© Getty Images

Зазначається, що знову почалися перевірки суден, інформує ZN.ua.

«У результаті ініціативи Туреччини перевірки (суден - ред.) почалися знову, і «зерновий коридор» знову запрацював», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 травня стало відомо, що Росія знову заблокувала роботу Чорноморської зернової ініціативи, відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
З російського полону повернули 45 захисників “Азовсталі” (фото)З російського полону повернули 45 захисників “Азовсталі” (фото)
В Україні та Азербайджані мінні поля відбирають сотні життівВ Україні та Азербайджані мінні поля відбирають сотні життів
Саміт G20 у 2024 році відбудеться у Ріо-де-ЖанейроСаміт G20 у 2024 році відбудеться у Ріо-де-Жанейро
Вірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – ДудаВірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – Дуда
Росія не здатна захистити свою залізницю – британська розвідкаРосія не здатна захистити свою залізницю – британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
У Туреччині розпочалися переговори щодо "зернового коридору": чого вимагає РосіяУ Туреччині розпочалися переговори щодо "зернового коридору": чого вимагає Росія
Блокування Росією зернового коридору: в Мінагрополітики заявили, що мають план "Б"Блокування Росією зернового коридору: в Мінагрополітики заявили, що мають план "Б"
Погодити дозволи для нових суден-учасників зернового коридору не вдалося — ООНПогодити дозволи для нових суден-учасників зернового коридору не вдалося — ООН
Українці та росіяни побилися на саміті в ТуреччиніУкраїнці та росіяни побилися на саміті в Туреччині
В Росії пригрозили закриттям зернового коридору в разу припинення експорту до країниВ Росії пригрозили закриттям зернового коридору в разу припинення експорту до країни
США допоможуть Туреччині модернізувати винищувачі F-16США допоможуть Туреччині модернізувати винищувачі F-16
ООН призупиняє роботу в Судані через загибель своїх працівниківООН призупиняє роботу в Судані через загибель своїх працівників
Війна в Тайвані буде гіршою, ніж в Україні, якщо США не покажуть Китаю зуби – The GuardianВійна в Тайвані буде гіршою, ніж в Україні, якщо США не покажуть Китаю зуби – The Guardian
The Guardian: У США розкрили деталі про шпигуна Росії, який хотів влаштуватись на роботу в МКСThe Guardian: У США розкрили деталі про шпигуна Росії, який хотів влаштуватись на роботу в МКС
В Туреччині представили новітній ударний дрон Anka 3В Туреччині представили новітній ударний дрон Anka 3
Последние новости
Подгружаем последние новости