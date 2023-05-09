У Туреччині кажуть, що роботу зернового коридора відновлено

У результаті ініціативи самої Туреччини.

«Зерновий коридор» відновив роботу.Про це повідомляє TRT Haber з посиланням на джерела у Міністерстві національної оборони Туреччини.

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Зазначається, що знову почалися перевірки суден, інформує ZN.ua .

«У результаті ініціативи Туреччини перевірки (суден - ред.) почалися знову, і «зерновий коридор» знову запрацював», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 травня стало відомо, що Росія знову заблокувала роботу Чорноморської зернової ініціативи, відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції.