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2023-05-09
У Туреччині кажуть, що роботу зернового коридора відновлено
У результаті ініціативи самої Туреччини.
«Зерновий коридор» відновив роботу.Про це повідомляє
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Зазначається, що знову почалися перевірки суден, інформує
«У результаті ініціативи Туреччини перевірки (суден - ред.) почалися знову, і «зерновий коридор» знову запрацював», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 8 травня стало відомо, що Росія знову заблокувала роботу Чорноморської зернової ініціативи, відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції.
Лія Ільченко, ZN.ua