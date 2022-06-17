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2022-06-17
Враг в очередной раз обстрелял Сумскую область. С самого утра зафиксировали уже 30 «прилетов»
Дмитрий Живицкий сообщил, есть ли жертвы в результате вражеского обстрела Сумской области, информирует
© Дмитрий Живицкий Сумская ОВА/Telegram
РоSSийско-захватнические войска со своей территории обстреляли Сумскую область,
«Около 5 утра враг начал обстреливать из миномета Хотинскую общину. Всего 30 приходов», – сообщил Живицкий.
По предварительным данным, к счастью обошлось без жертв. Разрушений в результате вражеских обстрелов также не зафиксировано.
Юлия Москаленко, ZN.ua