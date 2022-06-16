Уже почти 33 тысячи "двухсотых": свежая сводка о потерях РФ в войне против Украины

Продолжаются 113 сутки полномасштабной роSSийско-украинской войны, во время которой страна-агрессор РоSSия продолжает нести рекордные для себя потери в живой силе и военной технике. Десятки тысяч роSSийских оккупантов умирают за империалистические фантазии своего диктатора Путина, информирует Апостроф .

Об общих боевых потерях врага по состоянию на 16 июня сообщили в Генштабе ВСУ.

Потери роSSийского оккупационного войска в войне против Украины:

личного состава – около 32950 (+200) человек ликвидировано,

танков ? 1449 (+9) ед,

боевых бронированных машин ? 3545 (+17) ед,

артиллерийских систем – 729 (+7) ед,

РСЗО - 233 (+3) ед,

средства ПВО - 97 (+0) ед,

самолетов – 213 (+0) ед,

вертолетов – 179 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0),

крылатые ракеты – 129 (+0),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2494 (+9) ед,

специальная техника – 55 (+0).

Наибольшие потери за прошедшие сутки враг понес на Бахмутском направлении