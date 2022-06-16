Уже почти 33 тысячи "двухсотых": свежая сводка о потерях РФ в войне против Украины

Продолжаются 113 сутки полномасштабной роSSийско-украинской войны, во время которой страна-агрессор РоSSия продолжает нести рекордные для себя потери в живой силе и военной технике. Десятки тысяч роSSийских оккупантов умирают за империалистические фантазии своего диктатора Путина, информирует Апостроф.

Об общих боевых потерях врага по состоянию на 16 июня сообщили в Генштабе ВСУ.

Потери роSSийского оккупационного войска в войне против Украины:

  • личного состава – около 32950 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ? 1449 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ? 3545 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 729 (+7) ед,
  • РСЗО - 233 (+3) ед,
  • средства ПВО - 97 (+0) ед,
  • самолетов – 213 (+0) ед,
  • вертолетов – 179 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0),
  • крылатые ракеты – 129 (+0),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2494 (+9) ед,
  • специальная техника – 55 (+0).

Наибольшие потери за прошедшие сутки враг понес на Бахмутском направлении


Лиза Бровко, Апостроф





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