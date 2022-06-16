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2022-06-16
Уже почти 33 тысячи "двухсотых": свежая сводка о потерях РФ в войне против Украины
Продолжаются 113 сутки полномасштабной роSSийско-украинской войны, во время которой страна-агрессор РоSSия продолжает нести рекордные для себя потери в живой силе и военной технике. Десятки тысяч роSSийских оккупантов умирают за империалистические фантазии своего диктатора Путина, информирует
Об общих боевых потерях врага по состоянию на 16 июня сообщили в Генштабе ВСУ.
Потери роSSийского оккупационного войска в войне против Украины:
- личного состава – около 32950 (+200) человек ликвидировано,
- танков ? 1449 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ? 3545 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 729 (+7) ед,
- РСЗО - 233 (+3) ед,
- средства ПВО - 97 (+0) ед,
- самолетов – 213 (+0) ед,
- вертолетов – 179 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0),
- крылатые ракеты – 129 (+0),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2494 (+9) ед,
- специальная техника – 55 (+0).
Наибольшие потери за прошедшие сутки враг понес на Бахмутском направлении
Лиза Бровко, Апостроф