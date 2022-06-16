Оккупанты звереют из-за потерь и бьют изо всех стволов: сводка Генштаба ВСУ на 16 июня

Украина 113-е сутки с начала полномасштабного вторжения РФ героически сражается с оккупантами - враг несет тяжелые потери и использует разные виды вооружения, в т.ч, артиллерийского.

Об этом идет речь в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 16 июня.

Противник применяет артиллерию против наших войск в Харьковской, Сумской, Донецкой, Луганской областях. Оккупанты не прекращает огневое поражение позиций украинских войск вдоль линии соприкосновения с сосредоточением основных усилий на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Под обстрелами оккупантов на Донбассе оказались населенные пункты Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Лоскутовка, Метелкино, Боровское, Зайцево, Покровское, Новая Каменка, Яковлевка, Берестово, Николаевка, Новоивановка, Марьинка. Также рашисты обстреляли населенные пункты Гуляйполе, Осокоровка, Добрянка, Тополиное, Княжевка, Мураховка, Красная Долина, Заря, Котлярово, Новониколаевка, Степная Долина, Таврическое, Лиманы и Александровка.

Из-за больших потерь среди оккупантов участились случаи увольнения большого количества личного состава - военные РФ отказываются от участия в боевых действиях территории Украины. Это не позволяет в сжатые сроки осуществить усиление и замену потерявших боеспособность роSSийских подразделений.


Евгений Устименко, Апостроф





Интересные новости
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
РоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведкаРоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведка
В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрациюВ Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию
Выезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страныВыезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страны
Блок рекламы


Похожие новости
"Маневрирует перед ударом": Маляр предупредила о самом опасном оружии, которое оккупанты используют в Украине"Маневрирует перед ударом": Маляр предупредила о самом опасном оружии, которое оккупанты используют в Украине
В Мариуполе оккупанты запрещают школьникам разговаривать на украинском даже на переменах — советник мэраВ Мариуполе оккупанты запрещают школьникам разговаривать на украинском даже на переменах — советник мэра
Оккупанты обстреляли Харьковскую область: ранены шесть человекОккупанты обстреляли Харьковскую область: ранены шесть человек
Уже почти 33 тысячи "двухсотых": свежая сводка о потерях РФ в войне против УкраиныУже почти 33 тысячи "двухсотых": свежая сводка о потерях РФ в войне против Украины
Оккупанты взяли в плен двоих американских добровольцев: что произошлоОккупанты взяли в плен двоих американских добровольцев: что произошло
Враг бит под Изюмом и перебрасывает силы из РоSSии: сводка Генштаба ВСУ на 15 июняВраг бит под Изюмом и перебрасывает силы из РоSSии: сводка Генштаба ВСУ на 15 июня
"Скорее бы вы сдохли": солистка Go-A Павленко честно призналась, как ей угрожали из рф из-за ее позиции"Скорее бы вы сдохли": солистка Go-A Павленко честно призналась, как ей угрожали из рф из-за ее позиции
Оккупанты пытаются штурмовать Северодонецк по нескольким направлениямОккупанты пытаются штурмовать Северодонецк по нескольким направлениям
На Харьковщине за сутки семеро раненых из-за вражеских обстрелов – СинегубовНа Харьковщине за сутки семеро раненых из-за вражеских обстрелов – Синегубов
РоSSийские оккупанты уничтожили базу Международной теннисной академии под КиевомРоSSийские оккупанты уничтожили базу Международной теннисной академии под Киевом
Последние новости
Подгружаем последние новости