Оккупанты звереют из-за потерь и бьют изо всех стволов: сводка Генштаба ВСУ на 16 июня

Украина 113-е сутки с начала полномасштабного вторжения РФ героически сражается с оккупантами - враг несет тяжелые потери и использует разные виды вооружения, в т.ч, артиллерийского.

Об этом идет речь в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 16 июня.

Противник применяет артиллерию против наших войск в Харьковской, Сумской, Донецкой, Луганской областях. Оккупанты не прекращает огневое поражение позиций украинских войск вдоль линии соприкосновения с сосредоточением основных усилий на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Под обстрелами оккупантов на Донбассе оказались населенные пункты Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Лоскутовка, Метелкино, Боровское, Зайцево, Покровское, Новая Каменка, Яковлевка, Берестово, Николаевка, Новоивановка, Марьинка. Также рашисты обстреляли населенные пункты Гуляйполе, Осокоровка, Добрянка, Тополиное, Княжевка, Мураховка, Красная Долина, Заря, Котлярово, Новониколаевка, Степная Долина, Таврическое, Лиманы и Александровка.