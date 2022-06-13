Активность боевых действий в Украине может пойти на спад после 22 июня: полковник ВСУ назвал причину

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что к концу месяца роSSийские войска перейдут к позиционной войне, поскольку активность боевых действий может пойти на спад после 22 числа. Во время телемарафона он объяснил свою позицию.

"В принципе, сегодня уменьшается, снижается активность боевых действий. Они пытаются возобновить наступление на отдельных направлениях вокруг Северодонецка, но это уже не такое мощное наступление, как было в начале прошлой недели, когда мы считали, что ситуация почти критическая для нас. И угроза окружения была очень велика", - объяснил Жданов.

Он подчеркнул, что россияне уже начинают перебрасывать войска с других направлений.

"Посмотрим, к чему это приведет. Но я думаю, это будет крайняя дата (22 июня, - ред.), когда они будут сосредоточивать усилия. Потом, вероятнее всего, все будет переходить к позиционной войне", - сообщил он.

По словам Жданова, 22 июня – новый дедлайн, к которому роSSийский диктатор Владимир Путин хочет захватить полностью всю Луганскую область.

"Это старые советские последствия или имперские замашки, когда под какую-то дату подгоняют даже войну. Это делал Советский Союз. Но мы знаем, какой ценой, количеством потерь все это доставалось", - резюмировал он.