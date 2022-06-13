Активность боевых действий в Украине может пойти на спад после 22 июня: полковник ВСУ назвал причину

Кремль любит подгонять войну под разные "сакральные" для него даты. Но в случае с Украиной еще ни разу Москва не вписывалась в собственный дедлайн, информирует ZN.ua.

Активность боевых действий в Украине может пойти на спад после 22 июня: полковник ВСУ назвал причину
© Минобороны Украины

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что к концу месяца роSSийские войска перейдут к позиционной войне, поскольку активность боевых действий может пойти на спад после 22 числа. Во время телемарафона он объяснил свою позицию.

"В принципе, сегодня уменьшается, снижается активность боевых действий. Они пытаются возобновить наступление на отдельных направлениях вокруг Северодонецка, но это уже не такое мощное наступление, как было в начале прошлой недели, когда мы считали, что ситуация почти критическая для нас. И угроза окружения была очень велика", - объяснил Жданов.

Он подчеркнул, что россияне уже начинают перебрасывать войска с других направлений.

"Посмотрим, к чему это приведет. Но я думаю, это будет крайняя дата (22 июня, - ред.), когда они будут сосредоточивать усилия. Потом, вероятнее всего, все будет переходить к позиционной войне", - сообщил он.

По словам Жданова, 22 июня – новый дедлайн, к которому роSSийский диктатор Владимир Путин хочет захватить полностью всю Луганскую область.

"Это старые советские последствия или имперские замашки, когда под какую-то дату подгоняют даже войну. Это делал Советский Союз. Но мы знаем, какой ценой, количеством потерь все это доставалось", - резюмировал он.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
В Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушенийВ Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушений
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Оккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВАОккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
NYT: Запад колеблется в вопросе помощи Украине на фоне решающих сражений на ДонбассеNYT: Запад колеблется в вопросе помощи Украине на фоне решающих сражений на Донбассе
Еще 150 оккупантов получили по два метра земли в Украине: сводка Генштаба ВСУ о потерях РФ на 13 июняЕще 150 оккупантов получили по два метра земли в Украине: сводка Генштаба ВСУ о потерях РФ на 13 июня
Враг стягивает силы и рвется на Бахмут: сводка Генштаба ВСУ на 13 июняВраг стягивает силы и рвется на Бахмут: сводка Генштаба ВСУ на 13 июня
"Кто угодно может умереть ежесекундно": Amnesty International подтвердила сотни смертей в Харькове"Кто угодно может умереть ежесекундно": Amnesty International подтвердила сотни смертей в Харькове
Британская разведка назвала важнейший фактор войны на ДонбассеБританская разведка назвала важнейший фактор войны на Донбассе
В ОП назвали нужное Украине вооружение для завершения войны с РФВ ОП назвали нужное Украине вооружение для завершения войны с РФ
Существование демократий может оказаться под угрозой — посол БринкСуществование демократий может оказаться под угрозой — посол Бринк
ISW: Оккупанты будут продолжать штурм трассы Бахмут-Лисичанск для поддержки окружения последнегоISW: Оккупанты будут продолжать штурм трассы Бахмут-Лисичанск для поддержки окружения последнего
Боррель призвал ЕС научиться сосуществовать с Россией после войныБоррель призвал ЕС научиться сосуществовать с Россией после войны
Война в Украине была главной темой международной конференции «Диалог Шангри-ла» в СингапуреВойна в Украине была главной темой международной конференции «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре
Последние новости
Подгружаем последние новости