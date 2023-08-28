Розвідка: Присутність в українському інфополі "хороших росіян" — важка колоніальна спадщина

"Колективний Портніков" вже виносить з телеекранів українців "колективного Шендеровича", переконаний Юсов.

Присутність в українському інформаційному просторі російських "опозиціонерів" - "важка колоніальна спадщина", вважає спікер ГУР МО Андрій Юсов. Та під час інтерв'ю ISLNDTV він висловив впевненість, що з часом "хороших росіян" витіснять з нашого ефіру, інформує ZN.ua .

Марк Фейгін — російський політичний діяч, блогер. Відомий своїми ефірами, під час яких обговорює ситуацію в Україні © svobodomislie.com

"Є Невзоров, який майже отримав український паспорт. Або Фейгін, який тут теж багато часу проводить. Але є "класичні" росіяни", — сказав Юсов.

За його словами, "колективний Портніков" вже виносить з телеекранів українців "колективного Шендеровича". Тут слід зауважити, що Віталій Портніков - український публіцист, а Віктор Шендерович - російський "ліберал", як він сам себе називає, який, втім, неодноразово був помічений у шовіністичних висловлюваннях на адресу України.

Юсов наголосив, що "хороші росіяни" - це ті люди, які повинні робити щось у самій РФ , аби вплинути на неї.

"Україна самодостатня країна зі своїми журналістами, публіцистами, блогерами та моральними авторитетами, контенту свого останнім часом вистачає, - резюмував представник ГУР. - Це питання до нашої аудиторії, давайте "топити" за український контент".