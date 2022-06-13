Враг стягивает силы и рвется на Бахмут: сводка Генштаба ВСУ на 13 июня

Начались 110-е сутки противостояния украинского народа роSSийскому вторжению. К утру понедельника, 13 июня, враг стягивает силы в тыловой Старобельск и рвется на Бахмут, чтобы отрезать ВСУ в Северодонецке и Лисичанске.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook, информирует Апостроф .

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. На последнем роSSийские кафиры обстреляли из артиллерии и минометов позиции Сил обороны в районе Хреновки Черниговской области.

На Харьковском направлении враг сосредоточил усилия на ведении позиционной обороны и предотвращении дальнейшего продвижения наших войск к границе. Противник вел штурмовые действия в направлении Тернова – Избицкое, имел частичный успех, закрепился на его северной окраине. Совершил дистанционное минирование возможных путей выдвижения наших подразделений в районе Петровка, 20 км восточнее Старого Салтова. Проводил воздушную разведку БПЛА в районе Шестакового.

На Славянском направлении враг штурмует Долину и Богородичное, успеха не имел. Враг в рамках логистического обеспечения войск заменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники.

На Донецком направлении кафиры пытаются наступать с целью оцепления наших войск в районах городов Северодонецк и Лисичанск, блокировании путей логистического снабжения из Бахмута. Продолжает меры по восполнению потерь. В направлении Кременной и Старобельска переместил более 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе тяжелую бронированную технику и артиллерийские системы.

На Лиманском направлении противник продолжал обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки, 10 км к северу от Славянска, и Серебрянка, 5 км к северо-восточнее Северского.

На Северодонецком направлении враг, при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в Северодонецке, имел частичный успех, оттеснил наши подразделения из центра города. Обстреливал из артиллерии позиции сил обороны в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Тошковка.

На Бахмутском направлении наши воины успешно отразили штурмовые действия в направлениях Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе Золотого. Закрепляется по рубежу Роты – Мироновка. Для улучшения тактического положения и овладения господствующими высотами безуспешно вел штурмовые действия по направлениям Доломитное – Кодема, Доломитное – Новолуганское. Проводил воздушную разведку БПЛА в районе Покровского.

На Кураховском направлении во враг нанес авиаудара штурмовиками по позициям наших войск в районе Красногоровки, 15 км восточнее Курахового.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник осуществлял огненное влияние вдоль линии столкновения с целью препятствования опрокидыванию резервов на другие направления.

На Южнобужском направлении во враг ведет позиционную оборону. Основные усилия направляется на содержание ранее захваченных территорий. Осуществил инженерное оборудование позиций в районах населённых пунктов Шилова Балка и Приднепровское. В целях уточнения положения наших войск вел воздушную разведку БпЛА в районе Давидова Брода.

РоSSийский агрессор блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".