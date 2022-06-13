Еще 150 оккупантов получили по два метра земли в Украине: сводка Генштаба ВСУ о потерях РФ на 13 июня

Украина продолжает отстаивать свое право на независимость и защищать украинские земли - за сутки наши военные уничтожили около 150 оккупантов и военную технику, информирует Апостроф .

Об общих боевых потерях врага на 13 июня сообщают в Генштабе ВСУ.

Потери роSSийского оккупационного войска в войне против Украины в период с 24.02 по 13.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 32300 (+150) человек ликвидировано

танков ? 1432 (+2) ед,

боевых бронированных машин ? 3492 (+8) ед,

артиллерийских систем – 718 (+3) ед,

РСЗО - 226 (+0) ед,

средства ПВО - 97 (+0) ед,

самолетов – 213 (+1) ед,

вертолетов – 178 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3),

крылатые ракеты – 125 (+0),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2460 (+5) ед,

специальная техника – 54 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.