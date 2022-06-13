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2022-06-13
Еще 150 оккупантов получили по два метра земли в Украине: сводка Генштаба ВСУ о потерях РФ на 13 июня
Украина продолжает отстаивать свое право на независимость и защищать украинские земли - за сутки наши военные уничтожили около 150 оккупантов и военную технику, информирует
Об общих боевых потерях врага на 13 июня сообщают в Генштабе ВСУ.
Потери роSSийского оккупационного войска в войне против Украины в период с 24.02 по 13.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 32300 (+150) человек ликвидировано
- танков ? 1432 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ? 3492 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 718 (+3) ед,
- РСЗО - 226 (+0) ед,
- средства ПВО - 97 (+0) ед,
- самолетов – 213 (+1) ед,
- вертолетов – 178 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3),
- крылатые ракеты – 125 (+0),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2460 (+5) ед,
- специальная техника – 54 (+0).
Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Мария Швец, Апостроф