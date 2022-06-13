Еще 150 оккупантов получили по два метра земли в Украине: сводка Генштаба ВСУ о потерях РФ на 13 июня

Украина продолжает отстаивать свое право на независимость и защищать украинские земли - за сутки наши военные уничтожили около 150 оккупантов и военную технику, информирует Апостроф.

Об общих боевых потерях врага на 13 июня сообщают в Генштабе ВСУ.

Потери роSSийского оккупационного войска в войне против Украины в период с 24.02 по 13.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 32300 (+150) человек ликвидировано
  • танков ? 1432 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ? 3492 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 718 (+3) ед,
  • РСЗО - 226 (+0) ед,
  • средства ПВО - 97 (+0) ед,
  • самолетов – 213 (+1) ед,
  • вертолетов – 178 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3),
  • крылатые ракеты – 125 (+0),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2460 (+5) ед,
  • специальная техника – 54 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.


Мария Швец, Апостроф





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